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Марайя Кэри еще не полностью приняла свою роль "Королевы Рождества"...

Если вам хочется получить в качестве идеального рождественского подарка Mariah Carey и её знаменитую песню на рождественскую тему, рекомендуем проявить терпение.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
В Хайлендия, Калифорния, 15 ноября: exclyзивное освещение - Мария Кэри даёт представление на сцене...
В Хайлендия, Калифорния, 15 ноября: exclyзивное освещение - Мария Кэри даёт представление на сцене на "Радость всем фестивалях!" в казино Яамава' Резорт, расположенном при Сан Мануэль, 15 ноября 2023 года.

Марайя Кэри еще не полностью приняла свою роль "Королевы Рождества"...

В смешном ролике, опубликованном в её верифицированном Instagram в среду, задорная Мэрайя Кэри изображена, похоже, в частном самолете. По мере того, как начинаются знаменитые ноты её трека "All I Want For Christmas Is You", её приветствует голос "капитана", объявляющий пункт назначения - Северный полюс.

"Пока нет", - отвечает Кэри с озорным тоном. "Ой!"

"Они всегда торопят меня", - добавляет она.

Кэри традиционно отмечает начало сезона праздников грандиозным празднованием на день после Хэллоуина. В этот раз она явно подшучивает над тем, как подготовка к праздникам происходит все раньше и раньше.

Её любимый хит 1994 года и непреходящая страсть к праздничному сезону принесли ей титул "Королевы Рождества", который она не только наслаждалась, но и пыталась зарегистрировать несколько лет назад, хотя безуспешно.

Победившая на Grammy Кэри решила подарить своим фанатам рождественское турне в прошлом году.

Озорная перепалка Кэри с "капитаном" намекает на её удовольствие от раннего праздничного развлечения. Она часто включает уникальные и развлекательные элементы в свои ежегодные рождественские спецвыпуски.

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