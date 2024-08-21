- Мануэль Нойер завершает свой срок в национальной сборной

Маннуэль Нойер заканчивает выступления за сборную Германии по футболу после 15-летней карьеры в качестве основного вратаря. 38-летний Нойер объявил об этом в среду в Instagram. После домашнего Евро он держал в секрете свои планы относительно футболки DFB. Теперь он последний чемпион мира 2014 года, который уходит из национальной команды. Его контракт с FC Bayern Munich действует до 2025 года.

Подробности будут опубликованы в stern.

Федерация футбола Германии (DFB) выразила благодарность Маннуэлю Нойеру за его преданную службу, опубликовав заявление от имени Комиссии. Несмотря на решение Нойера уйти из сборной Германии по футболу, Комиссия продолжает обсуждать его потенциальную роль в качестве тренера или ментора в команде.

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