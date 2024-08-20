Мануэль Нойер, похоже, делает перерыв в DFB и планирует продолжить после этого.

После восьми значительных турниров Мануэль Нойер не спешит уходить из состава немецкой сборной. Долгосрочный номер один хочет продолжать после вылета против Испании на Евро-2022, сообщает Bild. Однако Bild также сообщает об предстоящем перерыве для Нойера.

Необычный перерыв, затем на чемпионат мира 2026: кажется, голкипер Мануэль Нойер планирует продлить свой срок в составе немецкой сборной. Как сообщает Bild, победитель ЧМ-2014 рассматривает эту возможность. Ранее спортивный директор DFB Руди Вöller упомянул, что Нойер будет иметь первый голос в объявлении состава в сентябре. DFB не подтвердил отчет Bild по запросу.

Нойер, который был номер один в восьми крупных турнирах, теперь хочет принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, даже в возрасте 40 лет. Это во многом зависит от главного тренера Юлиана Нагельсманна, который выразил желание освежить состав, учитывая чемпионат мира 2026 года.

По данным Bild, Нойер не присоединится к команде на матч против Венгрии в Дюссельдорфе (7.9.) и против Нидерландов в Амстердаме (10.9.), но вернется "к концу года". В начале августа Нойер сообщил, что у него нет обновлений. После домашнего вылета на Евро четыре недели назад он оставил решение о своем будущем с футболкой DFB открытым. Есть еще окна Лиги наций в октябре и ноябре, каждое из которых включает два матча.

После Евро-2022 Томас Мюллер, Тони Кроос и капитан Иlkay Гюндоган покинули команду DFB. Если Нойер продолжит, он, скорее всего, станет кандидатом на пост капитана команды - он был капитаном DFB в течение семи лет до осени 2023 года. Его контракт с Баварией продлевается до 2025 года. Продолжение будет еще одним жестким ударом для Марка-Андреаса те Штегена. В течение почти десяти лет 32-летний был основным вратарем Барселоны, но никогда не завоевывал безоговорочное место номер один в Германии. Он часто заменял Нойера во время его отсутствия из-за травм, например, после тяжелого несчастного случая на лыжах Нойера в декабре 2022 года.

Ранее спортивный директор DFB Руди Вöller упомянул, что Нойер будет иметь первый голос в объявлении состава в сентябре, что совпадает с процессами принятия решений Комиссией по национальной команде. Если Нойер продолжит свой срок в составе немецкой сборной, он потенциально может снова стать капитаном команды после ухода Томаса Мюллера, Тони Крооса и Иlkay Гюндогана, так как Комиссия рассматривает изменения в лидерах команды.

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