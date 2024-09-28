Мануэль Нойер категорически отрицает возможность возвращения в ФФБ.

После прощания с немецкой национальной футбольной командой после 15-летней карьеры ходили слухи о возможном возвращении Мануэля Нойера, голкипера "Баварии", всего несколько дней спустя. Однако Нойер поставил точку в этих спекуляциях, заявив: "Нет, я ушел на своих условиях". Во время послематчевого интервью после ничьей 1:1 против "Байера Леверкузен" 38-летний голкипер четко обозначил свою позицию.

Вопрос о возвращении возник снова после того, как преемник Нойера, Марк-Андре тер Штеген, получил серьезную травму колена, играя за "Барселону". Нойер, который ушел из сборной Германии после домашнего чемпионата Европы летом, выразил свои соболезнования, сказав: "Я отправил ему голосовое сообщение после операции, я, пожалуй, знаю этот путь лучше всего после того, как сам сломал ногу".

Возможные замены

Нойер признал способность тер Штегена преодолеть травму, сказав: "У меня нет сомнений, что он справится", но когда его спросили об своей доступности, Нойер сослался на присутствие "по крайней мере двух топ-вратарей" в Германии. Он упомянул Александра Нюбеля из "ВФБ Штутгарт", Оливера Баумана из "TSG Хоффенхайм", Бернда Лено из "ФК Фулхэм" и Кивина Траппа из "Эйффенхайм". "Нет причин для беспокойства", - заключил он.

Сборная Германии готовится сыграть против Боснии и Герцеговины и Нидерландов в октябре в Лиге наций. Тренер Юлиан Нагельсманн объявит состав команды в следующий четверг.

После травмы Марка-Андре тер Штегена некоторые фанаты начали спекулировать о возможном футбольном возвращении Нойера. Несмотря на то, что он ушел из национальной сборной Германии, Нойер по-прежнему страстно любит футбол.

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