Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Мануэль Нойер категорически отрицает возможность возвращения в ФФБ.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

Мануэль Нойер категорически отрицает возможность возвращения в ФФБ.

После прощания с немецкой национальной футбольной командой после 15-летней карьеры ходили слухи о возможном возвращении Мануэля Нойера, голкипера "Баварии", всего несколько дней спустя. Однако Нойер поставил точку в этих спекуляциях, заявив: "Нет, я ушел на своих условиях". Во время послематчевого интервью после ничьей 1:1 против "Байера Леверкузен" 38-летний голкипер четко обозначил свою позицию.

Вопрос о возвращении возник снова после того, как преемник Нойера, Марк-Андре тер Штеген, получил серьезную травму колена, играя за "Барселону". Нойер, который ушел из сборной Германии после домашнего чемпионата Европы летом, выразил свои соболезнования, сказав: "Я отправил ему голосовое сообщение после операции, я, пожалуй, знаю этот путь лучше всего после того, как сам сломал ногу".

Возможные замены

Нойер признал способность тер Штегена преодолеть травму, сказав: "У меня нет сомнений, что он справится", но когда его спросили об своей доступности, Нойер сослался на присутствие "по крайней мере двух топ-вратарей" в Германии. Он упомянул Александра Нюбеля из "ВФБ Штутгарт", Оливера Баумана из "TSG Хоффенхайм", Бернда Лено из "ФК Фулхэм" и Кивина Траппа из "Эйффенхайм". "Нет причин для беспокойства", - заключил он.

Сборная Германии готовится сыграть против Боснии и Герцеговины и Нидерландов в октябре в Лиге наций. Тренер Юлиан Нагельсманн объявит состав команды в следующий четверг.

После травмы Марка-Андре тер Штегена некоторые фанаты начали спекулировать о возможном футбольном возвращении Нойера. Несмотря на то, что он ушел из национальной сборной Германии, Нойер по-прежнему страстно любит футбол.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

ФК "Шалке" стремится к спокойствию.
Спорт

ФК "Шалке" стремится к спокойствию.

ФК "Шалке" стремится к спокойствию. Шальке 04 смог завершить свою бурную неделю на позитивной ноте, одержав напряженную победу над Преussen Münster. После увольнения Карела Герарса в начале недели, второй дивизион, хронически находящийся в кризисе, победил 2:1 (0:0) под руководством временного тренера Якоба Фимпеля. В то время

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
"Бавария" выражает опасения по поводу возможного приобретения Кейна.
Спорт

"Бавария" выражает опасения по поводу возможного приобретения Кейна.

"Бавария" выражает опасения по поводу возможного приобретения Кейна. Встреча между Баварией и Байером Леверкузен в Бундеслиге закончилась ничьей 1:1 после 90 минут. После финального свистка арбитра лучший бомбардир Баварии Кейн уже не был на поле, его заменили из-за травмы. Бавария теперь беспокоится. Бавария тревожится за перспективного форварда

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Алюминий и Bayer эффективно предотвращают попытки проникновения в Баварию.
Спорт

Алюминий и Bayer эффективно предотвращают попытки проникновения в Баварию.

Алюминий и Bayer эффективно предотвращают попытки проникновения в Баварию. В дебютном матче Бундеслиги Бавария Мюнхен столкнулась с неудачей: несмотря на то, что Сержу Гнабри удалось забить два гола подряд, Байер Леверкузен смог заработать очко в Мюнхене. Исторические чемпионы также должны подумать о выступлении Гарри Кэйна. В главном матче не было

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Критики активно выразили свое обоснованное недовольство выбором Яблонски в VfB Stuttgart.
Спорт

Недовольный судья жалуется на личный отвод

Недовольный судья жалуется на личный отвод Свен Яблонски столкнулся с некоторыми проблемами во время матча Бундеслиги между ВФЛ Волфсбург и ВФБ Штутгарт, в частности, с его удалениями: одно можно было исправить с небольшой помощью, другое осталось, вызвав значительное раздражение. Арбитр Свен Яблонски признал свою ошибку в выдаче желтой-красной карточки Атакану

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Возраст Аарона Картера в то время был 34 года.
Общество

Бывший партнер Аарона проходит экспертизу наследства отцов.

Бывший партнер Аарона проходит экспертизу наследства отцов. С тех пор, как на свет появился маленький Принц Картер, вокруг того, является ли Аарон Картер его отцом, не утихают споры. Недавно Мела́ни Мартин, его мать и бывшая невеста, прошла ДНК-тест, чтобы положить конец этим спекуляциям. Поскольку Картер не оставил завещания, результаты

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
ФК "Шалке" стремится к спокойствию.
Спорт

ФК "Шалке" стремится к спокойствию.

ФК "Шалке" стремится к спокойствию. Шальке 04 смог завершить свою бурную неделю на позитивной ноте, одержав напряженную победу над Преussen Münster. После увольнения Карела Герарса в начале недели, второй дивизион, хронически находящийся в кризисе, победил 2:1 (0:0) под руководством временного тренера Якоба Фимпеля. В то время

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Байден спускается с самолета ВВС США по прибытии на базу ВВС Довер, расположенной в Довере,...
Политика

Убийство лидера "Хезболлы" вызывает еще одну тонкую задачу для Байдена.

Следуя за кончиной Хасана Насроллы, Байден попал в затруднительное положение: несмотря на отсутствие открытых проявлений скорби в Белом доме, воздушный удар Израиля, повлекший за собой смерть Насроллы, усилил опасения об эскалации конфликта. Байден публично выразил свои усилия по предотвращению...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Гарпер Стил и Уилл Феррелл играют в заглавном сериале, получившем название "Уилл и Гарпер".
Общество

Предпочтение Ферреля опубликовать документальный фильм, в котором подробно описываются его отношения с трансгендерной женщиной перед предстоящими выборами.

Феррелли выражает энтузиазм в отношении своего предстоящего откровенного и проницательного документального фильма под названием "Уилл и Харпер", надеясь, что он приведёт к существенным переменам.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно