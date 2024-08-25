Мануэль не проявляет никакого интереса к церемонии отъезда из "Баварии".

Будущее Неуэра в "Баварии" обеспечено после ухода из сборной: возможен новый контракт

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Неуэр не собирается вешать перчатки на гвоздь после ухода из национальной команды. Более того, новый контракт для 38-летнего игрока кажется вполне вероятным. Эта новость может не понравиться Александру Нюбелю, который в настоящее время находится в аренде в "ВфБ Штутгарт".

Контракт Неуэра с "Баварией", действующим чемпионом Германии, истекает летом 2025 года. Однако он ясно дал понять, что не собирается уходить после окончания сезона. "Я не вхожу в сезон с мыслью о прощании в конце", - сказал он журналу "Киккер".

Капитан считает, что если они успешно справятся с сезоном с новым тренерским штабом и свежей энергией, это принесет ему удовольствие. "И если будет весело, то это определенно продолжится и после следующего лета", - сказал Неуэр о возможности продления своей карьеры. Он открыт для любых возможностей в футболе, заявив: "никогда не знаешь, что может произойти".

"Нет давления на переговоры о продлении контракта"

Неуэр поддерживает тесную связь с тренером Винсентом Компани, спортивным директором Кристофом Фройндом и спортивным директором Максом Эберлом. "У меня регулярные контакты с тренером, с Кристофом и Максом", - сказал он. Он доволен их взаимным удовлетворением и не чувствует необходимости обсуждать будущие планы прямо сейчас. "Но время для таких дискуссий еще далеко. Но оно придет", - заключил он.

Возможность того, что будущее голкипера "Баварии" Алекса Нюбеля определит его собственное будущее, не волнует Неуэра. "Я не думаю, что продолжение моей карьеры зависит от Алекса Нюбеля", - сказал он, подчеркивая независимость их карьер. "Бавария" продлила контракт Нюбеля до 2029 года.

Неуэр имеет хорошие отношения с Нюбелем, сказав: "У меня хорошие отношения с Алексом, и я был рад видеть его в национальной команде. Мы отлично провели время, тренируясь вместе". Между ними нет враждебности, он подтвердил. Нюбель был среди резервных игроков сборной Германии на тренировочном сборе, но не попал в состав на турнир, а Неуэр по-прежнему является безоговорочным первым номером.

"Возбуждение от финала Лиги чемпионов в 2025 году"

Неуэр, который был капитаном сборной Германии в течение 15 лет и сыграл 124 международных матча, не исключает возможности возвращения в команду DFB, подобно Тони Кроосу перед Евро. "Никогда не исключай такого варианта и я тоже... Это сознательное и осознанное решение для меня", - сказал он о своем уходе из DFB. "Это не было легко, но я чувствую себя хорошо по отношению к этому, так как это мое личное решение. Конечно, есть и грусть, но и облегчение".

Он видит международные перерывы как возможность восстановиться и подготовиться к успешному сезону в Бундеслиге. Важным событием стало заявление Неуэра о том, что он с нетерпением ждет возможности провести финал Лиги чемпионов в Мюнхене летом 2025 года. "Потому что впереди что-то значительное: финал Лиги чемпионов "дома". Томас Мюллер и я - единственные, кто был там в 2012 году против "Челси". Мы знаем, что этот финал значит для города, болельщиков и игроков. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова выйти на этот этап", - заключил он.

Контракт Неуэра с "Баварией", действующим чемпионом футбольной лиги, истекает летом 2025 года. Однако он заинтересован в продолжении своей карьеры за пределами этого сезона, если команда и новый тренерский штаб принесут ему удовольствие.

Несмотря на продление контракта "Баварией" Алекса Нюбеля до 2029 года, Неуэр не видит карьеру Нюбеля как определяющую свою собственную будущую карьеру в футбольной лиге.

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