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Манипуляции с навигацией в приложении для движения в Лейпциге: необоснованные запросы.

Беззастенчивая схема поставляет ложный путь к функциям приложения для проезда: Аккаунты продаются на платформах соцсетей, возлагая финансовую нагрузку на власти общественного транспорта. Недавние расследования проводились.

 and  Christian Meier
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Военизированные власти в настоящее время тщательно исследуют: Встал вопрос о поддельном инциденте, связанном с приложением общественного транспорта Лейпцига.

- Манипуляции с навигацией в приложении для движения в Лейпциге: необоснованные запросы.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют крупную аферу, связанную с приложением, используемым в общественном транспорте Лейпцига. Как сообщается, были проведены обыски у одиннадцати человек в районе Лейпцига.

Эти лица, в основном молодые люди и несовершеннолетние, подозреваются в создании множества аккаунтов в приложении "LeipzigMOVE" с помощью несанкционированных личных данных и информации о платежах других людей, которые они затем обменивали в социальных сетях. Правоохранительные органы рассматривают возможность предъявления обвинений в компьютерном мошенничестве с целью наживы этим лицам.

Эти аккаунты позволяли пользователям покупать билеты, оплачивать такси и арендовать велосипеды и электроскейты, при этом расходы взимались с оригинальных владельцев аккаунтов. Такие действия имели финансовый эффект в размере примерно 135 000 евро для компании общественного транспорта Лейпцига с января по октябрь 2023 года, которая согласилась возместить расходы пострадавшим владельцам аккаунтов.

Во время обысков были изъяты различные мобильные телефоны, компьютеры и несколько устройств хранения данных. По словам полиции и прокуроров, эти устройства будут изучаться специализированными командами в течение нескольких месяцев.

Ордеры на обыск использовались для сбора доказательств с изъятых устройств. Сообщается, что подозреваемые планируют новое расследование в поисках потенциально спрятанных данных, связанных с их деятельностью.

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