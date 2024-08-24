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ПолитикаНовостиКитай

Манила резко осуждает запугивающие замечания Пекина

 and  Michael Bootcampf
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Текущее состояние филиппино-китайских отношений характеризуется существенной напряженностью.
Текущее состояние филиппино-китайских отношений характеризуется существенной напряженностью.

Манила резко осуждает запугивающие замечания Пекина

Филиппины открыто осуждают действия Китая в Южно-Китайском море, призывая Пекин прекратить провокационное и рискованное поведение. В заявлении своего морского командования они обвиняют Китай в использовании сигнальных ракет против филиппинского самолета, проводившего патрулирование возле рифа Суби в прошлый четверг. Этот инцидент последовал за преследованием того же самолета китайским военным самолетом всего несколько дней назад.

Филиппины рассматривают эти действия как вредные для мира и безопасности в регионе и как ущерб репутации Китая на мировой арене. Посольство Китая в Маниле пока не ответило на эти обвинения.

Напряженность между двумя странами продолжает накаляться, подогреваемая спором о территориальных претензиях. Конфликт вокруг спорных Вторых островов Томоса, входящих в архипелаг Спратли, лежит в основе проблемы. Эта область, расположенная на важном глобальном морском пути, также подозревается в наличии значительных запасов нефти и газа.

Самолет, принадлежащий Филиппинскому управлению рыболовства, сотрудничал с береговой охраной в миссии по задержанию браконьеров, входящих в исключительную экономическую зону Филиппин. Согласно сообщениям, китайский истребитель выпустил несколько сигнальных ракет в непосредственной близости, угрожая безопасности самолета.

Китай утверждает свои суверенные права на большую часть Южно-Китайского моря. Чтобы поддержать свои территориальные претензии, Китай развернуло многочисленные военно-морские суда. Однако эти претензии отвергаются странами, такими как Филиппины, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и Бруней. В 2016 году международный суд постановил, что претензии Китая не имеют законной основы.

Китай построил несколько искусственных островов в Южно-Китайском море. Эти острова оснащены радарами, взлетно-посадочными полосами и системами поверхностного противовоздушного нападения. Риф Суби, расположенный всего в 24 километрах от побережья Филиппин, входит в их число.

Филиппины часто выражают озабоченность действиями Китая на международной арене, учитывая эти действия в Южно-Китайском море. Несмотря на строительство Китаем сооружений на спорных рифах, таких как Суби, многие страны отвергают его территориальные претензии в регионе.

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