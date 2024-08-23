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"Манчестер Сити" приветствовал в своем составе полузащитника Йилмаза Гюндогана.

После ухода из национальной команды, а теперь и возвращения к Гвардиоле: Гюндоган уходит из FC Барселона после одного сезона. Теперь возвращение в Этихад, а не в Камп Ноу.

 and  Michael Bootcampf
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подтверждение фактов или истины, проверка точности - "Манчестер Сити" приветствовал в своем составе полузащитника Йилмаза Гюндогана.

После ухода из национальной сборной Иlkay Гюндоган сделал значительный шаг: 33-летний футболист принял решение расстаться с FC Барселона и вернуться в Манчестер Сити после одного сезона. Он подписал контракт с командой Пепа Гвардиолы на текущий сезон. В заявлении от чемпиона Манчестер Сити Гюндоган сказал: "Я благодарен за возможность вернуться".

По слухам, Гвардиола сыграл решающую роль в возвращении своего бывшего протеже и тактического полузащитника. Sources сообщают, что они обсуждали условия за ужином в ресторане Манчестера в среду вечером. Гвардиола выразил желание сохранить Гюндогана в прошлом году, но он выбрал новые возможности. Теперь они готовы воссоединиться. "Каждый знает, как я ценю Пепа. Он лучший тренер в мире, и работать с ним ежедневно делает тебя лучше как игрока", - сказал Гюндоган.

Ранее, под руководством бывшего главного тренера немецкой национальной сборной Ханси Флика с этого сезона, каталонцы, как сообщается, посоветовали Гюндогану уйти в этом трансферном окне. Агент и дядя Гюндогана, Илхан, заявил 8 августа, что, хотя были предложения от других клубов, его племянник предпочел остаться. Недавние комментарии Флика намекают на разговор с Гюндоганом, но не вдаются в подробности.

Повтор истории успеха: Гюндоган и Гвардиола

Манчестер Сити с Гвардиолой и Гюндоганом был примечательной историей успеха в течение семи лет. В 2016 году Гвардиола преследовал тогдашнего звезду Боруссии Дортмунд и подписал его. В последнем сезоне Сити Гюндогана, 2022/2023, он даже служил капитаном, ведя Горожан к тройной победе в Лиге чемпионов, лиге и кубке. В целом, он завоевал английский чемпионат пять раз под руководством Гвардиолы.

"Я, возможно, женат, но я влюблен в Гюндогана", - однажды пошутил Гвардиола. Во время интервью журналу Stern в июне испанец восхищался качествами Гюндогана, сказав: "Иlkay не много говорил, но когда говорил, все прислушивались, в том числе и я как тренер. Он очень умный игрок, один из самых умных, которых я когда-либо тренировал. Он был важен для нашего успеха". Возможно, впереди еще больше побед.

В своем заявлении Гюндоган выразил благодарность за возвращение в Манчестер Сити, его новый дом под руководством Пепа Гвардиолы, которого знают во всем мире как лучшего тренера. Как сообщают слухи, Гвардиола сыграл ключевую роль в возвращении своего бывшего протеже, и их воссоединение отражает восхищение Гюндогана испанскими методами обучения.

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