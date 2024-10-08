" Манчестер Сити " одержала значительную победу над Премьер-лигой

Манчестер Сити одерживает победу в судебном споре против Премьер-лиги. Беспристрастный судебный панель объявил, что свежие правила спонсорства лиги, направленные на ограничение клубов в заключении спонсорских соглашений с компаниями, связанными с их владельцами, являются незаконными, согласно различным английским новостным источникам. Эти правила, известные как Сделки с аффилированными лицами (АПТ), были введены в декабре 2021 года после смены владения Ньюкасл Юнайтед консорциумом, возглавляемым Саудовским фондом ПИФ (Фонд публичных инвестиций), и впоследствии были скорректированы в марте 2024 года, при поддержке 12 из 20 клубов высшей лиги, 6 против и 2 воздержались.

Премьер-лига заблокировала два спонсорских соглашения Манчестер Сити, в том числе значительное сотрудничество с авиакомпанией Этихад, которые судебная панель теперь признала незаконными. Горожане утверждали, что исключение из правил АПТ долгов акционеров потенциально создавало несправедливое преимущество для определенных клубов, что приводило к искажению рынка. Клуб, возглавляемый Пепом Гвардиолой, теперь заявил о намерении взыскать убытки.

Оба — лига и клуб — приветствовали решение панели, так как оно в основном отвергло обвинения Сити. Судьи также заключили, что правила были необходимы для эффективного финансового контроля. Тем не менее, они пересмотрят два спорных аспекта.

Дело не связано с дисциплинарным комитетом Премьер-лиги, который в настоящее время расследует 115 случаев нарушения финансовой честной игры против Сити, некоторые из которых датируются 2009 годом. Суть спора заключается в спонсорских доходах, связях с деловыми партнерами и операционных расходах, в том числе предполагаемых тайных выплатах тренерам и игрокам.

Решение может иметь серьезные последствия для других клубов Премьер-лиги, функционирующих в аналогичных финансовых рамках, таких как Арсенал и Брайтон энд Хоув Альбион, которые также получили займы от своих владельцев. Панель решила, что займы от акционеров и владельцев освобождены от правил АПТ, что означает, что Премьер-лига не имеет права контролировать такие транзакции.

Победа Манчестер Сити в судебном споре означает, что они могут продолжить сотрудничество с авиакомпанией Этихад, крупным спонсором футбола. Вывод гласит, что правила Премьер-лиги, в частности те, которые связаны с сделками с аффилированными лицами (АПТ), не могут ограничивать футбольные спонсорские соглашения между клубами и их деловыми партнерами.

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