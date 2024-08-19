"Манчестер Сити" начинает свое царствование чемпионом Премьер-лиги с триумфом, благодаря голу Эрлинга Хааланда.

Возможно, но неудивительно, что первым голом команды отметился суперзвезда Эрлинг Холанд – норвежский форвард уже забил 91 гол в 100 матчах за "Манчестер Сити".

Холанд легко обошел оборонительную линию "Челси", грациозно отправив мяч в сетку после ловкого удара над выходящим вратарем, обеспечив гостям преимущество уже на 18-й минуте.

Победу в итоге принес Матео Ковачич, забивший издалека на 84-й минуте, хотя "Сити" и не блистал своей обычной изобретательностью.

Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола похвалил свою команду, назвав себя "почетным и привилегированным" тренером таких талантливых игроков. Он также сравнил голевые достижения Холанда с двумя величайшими футболистами всех времен.

"Мы говорим о цифрах, которые сопоставимы с Месси и Роналдо", - сказал Гвардиола после матча. "По количеству голов он находится на том же уровне. Не знаю, как он это делает. Забить 91 гол в 100 матчах в Премьер-лиге, в этой стране, беспрецедентно".

Холанд выглядел несколько сдержанным в некоторых моментах матча, но когда пришло время, он продемонстрировал свой неудержимый характер, сочетая силу и точность в завершающей стадии.

После того, как он прошел защитника Марка Кучереллу, Холанд отмахнулся от испанца правой рукой и отправил мяч над приближающимся Робертом Санчесом.

В отличие от многих своих товарищей по команде, Холанд провел тихий предсезонный период, избежав международных обязанностей и сосредоточившись на восстановлении формы в Манчестере.

"Я никогда не чувствовал себя лучше", - сказал Холанд после матча в воскресенье, отправив леденящее сообщение своим соперникам.

Пока фанаты "Сити" наслаждаются победой своей команды в первом матче нового сезона, фанаты "Челси" могут беспокоиться о направлении своей команды.

Лондонский клуб находится в состоянии неопределенности и удивил многих своей безрассудной тратой денег на трансферном рынке.

"Челси" имеет более 40 игроков под контрактом в переполненном основном составе, что вызывает напряжение в раздевалке между игроками и новым главным тренером Энцо Мареской.

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг неожиданно не был включен в состав на первый матч сезона, вынудив клуб выпустить заявление, призывающее к "ясности в ситуации".

Мареска постарается установить спокойствие и единство в своей команде перед следующим матчем против "Вулверхэмптона" в воскресенье.

Между тем, "Сити" постарается сохранить свою беспроигрышную серию, когда они сыграют против только что вышедшего в премьер-лигу "Ипсвич Таун" в субботу.

Гол Холанда против "Челси" в 18-й минуте продемонстрировал его любовь к футболу, когда он продемонстрировал силу и изящество в своем голевом моменте. Несмотря на назревающие tensions в составе "Челси", их вингер Рахим Стерлинг не был включен в состав на матч-открытие сезона.

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