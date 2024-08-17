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Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
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Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

Манчестер Юнайтед и Фулхэм показали не тот футбол, которого ждали болельщики, но Юнайтед одержал важную победу со счетом 1:0 в стартовом матче.

В матче появилась искра азарта в лице новичка Премьер-лиги Джошуа Зиркзее. 23-летний форвард забил единственный гол в матче на 87-й минуте, когда казалось, что время вышло, и принес победу Юнайтед.

Зиркзее дебютировал за Манчестер Юнайтед в пятницу, выйдя на поле на 61-й минуте, и зрители на «Олд Траффорд» сразу же увидели значимый вклад от их новейшего приобретения.

Зиркзее, перешедший в Манчестер Юнайтед из Болоньи в июле, воспользовался передачей от Алехандро Гарначо, мастерски направив мяч в ворота и забив победный гол.

«Победить здесь в своем первом домашнем матче и забить гол... нет лучшего чувства», - поделился Зиркзее с Sky Sports после матча.

«В конце концов, мы одержали победу, это все, чего хотели, это то, чего заслуживают болельщики. А сверху еще и это... просто прекрасно.

Я не могу этого описать словами, это просто замечательное чувство».

Первый матч Премьер-лиги казался обреченным на нулевую ничью, так как обе команды испытывали трудности в создании моментов.

Бруну Фернандеш был ближе всех к голу за Юнайтед, но дважды был остановлен вратарем Фулхэма Берндом Лено. Масон Маунт также имел шанс у хозяев, но Зиркзее решил исход матча своим ударом в конце игры.

Манчестер Юнайтед закончил прошлый сезон Премьер-лиги на неудовлетворительном восьмом месте, но завершил кампанию триумфально, победив в финале Кубка Англии своих соперников из Манчестер Сити.

Команда Эрика тен Хага надеется перенести этот импульс в новый сезон, стремясь построить на нем свой успех.

«Конечно, нужно побеждать, особенно в начале сезона. Победы придают уверенности и веру в команду», - сказал тен Хаг NBC Sports после матча.

«Но меня также порадовал способ нашей победы. Не все идеально, но отсюда мы можем развиваться и улучшаться».

Начало сезона в Премьер-лиге

В субботу один из фаворитов начала сезона начинает свою кампанию.

Арсенал, который занял второе место в прошлом сезоне, встретится дома с Вулверхэмптоном.

С амбициями сломить гегемонию Манчестер Сити, Арсеналу нужно воспользоваться своим первым матчем, чтобы заложить прочный фундамент.

Ливерпуль также начинает свой сезон в субботу, принимая только что вышедший в Премьер-лигу Ипсвич в своем первом матче в лиге после ухода Юргена Клоппа.

Новый главный тренер Арне Слот дебютирует в официальном матче и стремится к сильному старту, желая оставить свой след на «Энфилде».

Манчестер Сити, который четыре раза подряд выигрывал Премьер-лигу, встретится с Челси в воскресенье, начиная свою погоню за беспрецедентным пятым титулом.

Взволнованный момент, когда Джошуа Зиркзее забил победный гол на 87-й минуте, стал свидетельством его любви к футболу и его новой команде, Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что Манчестер Юнайтед и Фулхэм не показали захватывающего футбола, болельщики все же были вознаграждены напряженной развязкой.

Арсенал начинает свою кампанию в субботу против Волков
В дебютной игре за

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