Малые студии по разработке видеоигр пытаются выжить

Во время глобальной пандемии COVID-19 игровая индустрия процветала. Тем не менее, темпы роста в этой сфере значительно замедлились. Особенно сложности испытывают небольшие студии.

Немецкая студия Suspicious Games была готова представить свою Création, "Project Owl" - компьютерную игру, полную приключений, монстров и героев, на Gamescom. Команда вложила три года работы в проект и получила около 100 000 евро финансирования от Баварского фонда кино и телевидения.

К сожалению, несмотря на значительные вложения, игра так и не вышла на рынок. "Мы потратили все деньги, а даты релиза не было видно," - вспоминает Денис Квайссер, 33-летний руководитель студии. "Заказы от других студий на дополнительные проекты перестали нас поддерживать." Весной Квайссер был вынужден закрыть компанию. К сожалению, Suspicious Games не будет присутствовать на этом году's Gamescom в Кёльне.

Закрытие Suspicious Games не является единичным случаем. Мюнхенская студия Mimimi выпустила свою игру "Shadow Gambit: The Cursed Crew" и затем прекратила свою деятельность, назвав это своей "последней игрой". Студии, такие как Flying Sheep из Кёльна, Piranha Bytes из Эссена и Threaks из Гамбурга, также испытывали финансовые трудности! Threaks, основанная в 2009 году и получившая множество наград за игры, такие как "Retro Invasion", объявила, что "вечеринка окончена". Снижение спроса на цифровые игры из-за более высоких процентных ставок и увеличения затрат на персонал отпугнуло инвесторов.

Снижение роста

Статистика игровой индустрии от Ассоциации игр показывает снижение роста. В 2021 году в Германии было основано 749 игровых компаний, что на 20% больше. К 2023 году это число увеличилось на 15% (до 908 компаний). Однако рост увеличился всего на 4% к середине 2024 года, до 948 компаний - незначительное увеличение по сравнению с предыдущим годом. В Германии в разработчиках и издателях (издателях) было 12 408 сотрудников, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. К 2023 году эта цифра выросла на 7%.

Теперь небольшие студии сталкиваются с финансовыми трудностями. Хотя и крупные компании испытывают влияние, но проблемы у них меньше, чем у независимых студий. В целом, игровая индустрия продолжает расти - благодаря технологическим достижениям, увеличению спроса на игры на консолях, ПК и смартфонах. Пандемия COVID-19 послужила своего рода экономическим стимулом для индустрии, так как люди проводили больше времени за играми дома. В 2020 году продажи игр и оборудования увеличились на 32%, а в 2021 году - на 17%. Позже рост замедлился, и теперь он отрицательный - в первом полугодии 2024 года оборот сократился на 8%.

Германия захватывает всего около 5% доходов миллиардного рынка игр, с крупными корпоративными entities, такими как Ubisoft и другими международными конгломератами с сильными немецкими локациями, захватывающими основную долю. Лишь горстка более крупных немецких студий может похвастаться немецким владением, такой как Crytek из Франкфурта со своей стрелялкой "Hunt: Showdown 1896".

Сложности у небольших студий

Deck 13 из Франкфурта, с 90 сотрудниками, является одной из более крупных компаний. Компания стабильно росла, согласно управляющему директору Ларсу Янссену. "Наш французский родительская компания PullUp Entertainment обеспечивает нам финансовую стабильность для разработки проектов стоимостью в миллионы долларов," - говорит он. Компания планирует сохранить уровень персонала, но растет "очень умеренно". Менеджер осторожен в отношении текущей ситуации на рынке.

В то время как Deck 13, благодаря своей французской материнской компании, находится в относительно хорошем положении, небольшие независимые студии испытывают финансовые трудности. Бывший CEO Suspicious Games Квайссер признает, что рынок должен был консолидироваться после бума COVID-19. "Мы надеялись пережить трудные времена;" он с сожалением говорит, "к сожалению, наши надежды не оправдались." Квайссер теперь работает в Pixel Maniacs.

Ассоциация немецкой игровой индустрии (Game) выражает озабоченность текущей ситуацией. Ассоциация критикует неблагоприятные условия в других странах, таких как Франция и Канада. Федеральное министерство экономики приостановило прием заявок на финансирование в мае 2023 года, и новые заявки могут быть поданы только с января 2025 года. Это считается существенным недостатком.

Финансирование федерального правительства

В 2024 году доступно 50 миллионов евро федерального финансирования. Это финансирование предназначено для проектов, поданных до мая 2023 года, и выплаты будут производиться в течение нескольких лет.

Спикер Федерального министерства экономики оптимистичен в отношении того, что количество игровых компаний и сотрудников в Германии все еще растет. На 2025 год запланировано еще 50 миллионов евро федерального финансирования. "Учитывая текущую очень напряженную ситуацию с бюджетом, это значительный успех и важный сигнал для игровой индустрии," - говорит он. Ассоциация Game требует большего финансирования, и Федеральный министр экономики Роберт Хабек ожидается в этом году на Gamescom в качестве гостя; он уже посещал мероприятие в прошлом году.

В прошлом ноябре, к удивлению, Бюджетный комитет бундестага Германии решил выделить впечатляющие 100 миллионов евро Клаудии Рот, Федеральному комиссару по культуре, в течение трех лет. Однако первоначальные 33,3 миллиона евро, назначенные на 2024 год, еще предстоит подтвердить. Специалист из офиса Федерального комиссара признает, что ведутся переговоры с Федеральным министерством экономики, чтобы исполнить план финансирования. "Вопросы довольно сложны."

Несмотря на возросший спрос на цифровые игры и процветание игровой индустрии во время пандемии, небольшие студии столкнулись с финансовыми трудностями. Закрытие студии Suspicious Games и других, подобных Mimimi и Threaks, является примером этих проблем. Снижение роста в игровой индустрии ослабило спрос и отпугнуло инвесторов, что привело к уменьшению заказов и сокращению доходов.

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