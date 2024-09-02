- Малые и средние предприятия (МСП) выражают озабоченность по поводу стабильности в Саксонии и Тюрингии.

После недавних выборов в Саксонии и Тюрингии бизнес-лидеры обеспокоены политической и финансовой стабильностью обоих земель. Результаты выборов, на которых АФД стала доминирующей силой в Тюрингии и заняла второе место после ХДС в Саксонии, могут нанести ущерб репутации региона tanto на внутренней, так и на международной арене, считает член правления немецкой ассоциации малого и среднего бизнеса (ДМБ) Марк Тенбиг. Он также выразил обеспокоенность тем, что квалифицированная рабочая сила может быть отталкивающей.

"Малые и средние предприятия (МСП)" нуждаются в стабильной, про-бизнес-среде - не в устаревшей политике экстремизма с регрессивными и антисоциальными программами, - заявил Тенбиг. Рhetoric МСП от АФД и BSW - это всего лишь "обманчивая тактика, чтобы скрыть отсутствие сущности в экономической политике".

"Манифестация недовольства коалиционной правительством"

Банк DZ назвал победу АФД в Тюрингии "разрушительным знаком", особенно на международной арене. А потенциальный альянс между ХДС, Левой и BSW имел бы еще меньше общего, чем коалиция "траffic light" в Берлине. "Прогрессивные решения маловероятны".

Ассоциация немецкой машиностроительной промышленности (VDMA) расценила результаты выборов как "явный признак недовольства коалиционным правительством". Ассоциация подчеркнула, что компании машиностроительной промышленности в основном ориентированы на экспорт. "Для этого нам нужна прогрессивная и основанная на фактах политика, которая привлекает инвесторов, предпринимателей и работников, а не отталкивает их", - сказал председатель восточного региональной ассоциации Александр Якшик.

Правление ДМБ призвало все демократические силы к сотрудничеству. Тенбиг: "Результаты выборов в двух федеральных землях не должны служить образцом для всей страны". Ассоциация представляет около 27 000 малых и средних предприятий с более чем 650 000 сотрудников.

"Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии могут отрицательно сказаться на привлекательности этих земель для малых и средних предприятий, которые могут воспринимать политическую обстановку как нестабильную и неблагоприятную".

"В связи с критической ролью МСП в экономике Германии важно, чтобы политические лидеры создавали среду, которая стимулирует их рост и развитие, а не создает неопределенность через политику, разделяющую общество".

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