Малые и средние предприятия (МСП) продолжают служить основой немецкой экономики.

Несмотря на сложную экономическую обстановку, характеризующуюся рецессией, высокими затратами на энергию и нехваткой квалифицированных рабочих, исследование показывает, что немецкий "Миттельстанд" по-прежнему является опорой немецкой экономики. Согласно отчету, опубликованному во вторник Ассоциацией сбережений и giro (DSGV), эти компании демонстрируют прочную среднюю долю собственного капитала в 37%. Президент DSGV Ульрих Ройтер выразил оптимизм, заявив: "Финансовая стабильность "Миттельстанда" сохраняется".

Однако растущие расходы на персонал и повышенные затраты на энергию и материалы создают значительное бремя для этих компаний. В частности, затраты на рабочую силу выросли примерно на 7%. Ройтер предупредил: "Основу нашего процветания угрожает серьезная опасность".

Чтобы сохранить инновационность и конкурентоспособность "Миттельстанда", Ройтер призвал к активному сокращению бюрократии и расширению цифровой и традиционной инфраструктуры. "Бюрократические ограничения должны быть ослаблены, чтобы предоставить компаниям больше свободы", - сказал он. Одновременно быстрая и эффективная цифровая администрация, а также мощные сети широкополосной связи необходимы. Это поможет сделать операции компаний более гибкими и ресурсоэффективными.

Ройтер подчеркнул, что экономическое лидерство Германии можно укрепить только за счет увеличения инвестиций. Частное финансирование играет в этом ключевую роль. "Финансировать инвестиции в необходимом масштабе исключительно за счет государственных средств практически невозможно", - признал он. Необходимо разработать механизмы для использования частного капитала для укрепления инфраструктуры. Для того, чтобы Европа, и Германия в частности, догнали ведущие мировые экономики - США и Китай, экономическое развитие должно стать приоритетом в политической повестке дня.

Исследование подчеркивает, что малые и средние предприятия, часто называемые "Миттельстандом", являются важным фактором стабильности немецкой экономики, даже в сложные экономические времена. Несмотря на растущие расходы на персонал и повышенные затраты на энергию и материалы, эти компании сохраняют прочную среднюю долю собственного капитала в 37%.

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