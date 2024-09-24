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Мальта отказывает в доступе судна, перевозящему нитрат аммония.

 and  Anne Legman
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Мальта отказывает в доступе судна, перевозящему нитрат аммония.

После нескольких дней поисков подходящего порта Мальта отказала в въезде пострадавшему грузовому судну "Рубину", перевозящему примерно 20 000 метрических тонн аммиачной селитры. Судно может войти в порт Мальты только в том случае, если оно выгрузит свой груз первым, согласно инструкциям транспортного управления Валлетты экипажу. Им было приказано перегрузить груз на суда за пределами территориальных вод Мальты.

"Рубин", плавающий под мальтийским флагом, курсировал по Северному морю, направляясь в Средиземное море после того, как был отвергнут южным побережьем Норвегии, Швеции и Литвы. Согласно данным сервисов отслеживания судов Vesselfinder и Marinetraffic, судно должно было прибыть на Мальту 8 октября.

Путешествие судна вызвало интерес у нескольких прилегающих стран Северного и Балтийского морей из-за опасного груза. Аммиачная селитра была основной причиной катастрофы, произошедшей в порту ливанской столицы в августе 2020 года. Более 200 человек погибли, когда большие количества потенциально опасного химического вещества хранились в течение многих лет. Хотя в основном используется как компонент удобрений, аммиачная селитра также может служить мощным взрывчатым веществом.

"Рубин" отправился в путь из российского северного полуострова Кола. После выхода из порта Мурманска оно получило непонятные повреждения корпуса, но продолжил свой путь. 183-метровое судно провело последние несколько дней в Северном море, не найдя порта для швартовки. В понедельник оно изменило курс и указало порт Марсашлокк на юго-востоке Мальты как свое желаемое место назначения.

Грузовое судно "Рубин", несмотря на свой изношенный вид, продолжает поиски безопасной гавани, будучи отвергнутым Мальтой, Норвегией, Швецией и Литвой из-за опасного груза аммиачной селитры. Несмотря на отказ нескольких портов, "Рубин" остается решительным в поисках подходящего места для швартовки, так как его путешествие под мальтийским флагом продолжается.

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