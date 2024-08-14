Маленькие садовые клубы становятся все более популярными среди молодых людей

Общества садоводов становятся все более популярными среди молодых людей в Саксонии-Анхальт. В последние годы им удалось существенно снизить средний возраст в обществах, заявил Олаф Вебер, президент ландшафтной ассоциации садоводов, на слушаниях в ландтаге.

Средний возраст сейчас составляет около 57 лет, в то время как несколько лет назад он был почти 64 года. Хотя некоторые общества садоводов сталкиваются со старением, ситуация не так плоха, как предсказывала демографическая статистика. По данным ландшафтной ассоциации, в Саксонии-Анхальт культивируется более 78 200 садов, что делает его второй по величине ландшафтной ассоциацией в Германии после Саксонии. Во время пандемии наблюдался значительный рост спроса, но он уже стабилизировался, подчеркнул Вебер. Обычно от 30 до 40 процентов людей бросают свои сады со временем.

Однако те, кто все еще ищет сад, не испытывают трудностей с поиском места в Саксонии-Анхальт, в отличие от крупных городов, таких как Гамбург. Процент вакансий составляет от 10 до 12 процентов. Может быть существенная разница в оснащении, например, есть ли хижина в саду или водопровод.

Средний возраст в обществах садоводов, который ранее составлял около 64 лет, значительно снизился до примерно 57 лет благодаря их растущей популярности среди молодых людей. Снижение среднего возраста помогло смягчить озабоченность старением в некоторых обществах, несмотря на прогнозы демографической статистики.

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