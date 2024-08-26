Маленькие индивидуумы с доминирующими голосами и бойкотином.

В чарующей Таиланде Стела Стегман отправляется в любовное путешествие в роли первой "Холостячки". В одиннадцатом сезоне главная героиня исследует отношения с представителями обоих полов, что является первым случаем в истории шоу. В первом эпизоде в дело вступают заинтересованные холостяки.

"Я первая Холостячка, которая встречается и с мужчинами, и с женщинами", - восклицает принцесса Роуз Стела Стегман, полная энтузиазма. Действительно, преданные фанаты и страстные поклонники Rose TV: вы не ослышались! После двух мужчин, искавших жену в этом году, в этом сезоне Холостячка может выбирать не только заинтересованных холостяков, но и холостячек.

В доме одиноких царит электрическая атмосфера. Стела "готова и открыта". finally time to start. И щедрые продюсеры шоу исполняют желание Стеллы, отправляя первых трех холостяков, даже не дав ей закончить распаковку багажа. В строгих костюмах Men-in-Black Эрик, Мартин и Брайан запрыгивают на свои водные мотоциклы и уезжают. Место - длинная пляжная пристань. Под лучами яркого тайского солнца и в ожидании Холостячки в развевающемся летнем платье первые три мужчины готовятся к своему грандиозному дебюту.

"Какое разочарование!"

Но что это? Сразу же менеджер по продажам Эрик из Берлина указывает на две "проблемы". Холостячка выше, чем главный мужчина. И в вазе всего две розы. "Какое разочарование!" - ворчит Эрик. Через пять минут и несколько волнующих фраз для знакомства берлинец уже сияет от счастья. Эрик получает розу - и грубый Мартин из Аугсбурга. Но для любимого Брайана романтическое приключение заканчивается, даже не начавшись.

Для очевидно переполненной Стеллы настает время для следующей встречи. Так же, как на пляже, Холостячка находит себя в самом сердце города Пхукет. Ее встречают два мороженых и страстный любитель кофе Маркус. Темп быстро нарастает, так как дверь в дом для холостяков тоже широко распахивается. Кроме двух любителей водных мотоциклов Эрика и Мартина, в вилле обосновались Смит, Фабиан и Мусти. Ходит слух, что Холостячка "невероятно привлекательна", но также "высокая". Но это не останавливает менее высокого Мусти: "Размер не имеет значения в постели!" - уверенно заявляет 30-летний страховой продавец из Ганновера.

Обзор с выбором партнера

Даже с дредами Смит гордо выступает перед бассейном в вилле: "Это как футбол, но я единственный, кто играет в своей лиге!" - говорит водитель поездов из Штутгарта. После приятного мороженого свидания с талантливым Маркусом следующая встреча Холостячки с мужчинами уже назначена. В открытом мини-автомобиле для обзора они пробираются через тайскую метрополию - с выбором партнера.

На четырех разных перекрестках ждут три разных потенциальных принца для своих первых моментов с возможной спутницей жизни. Среди них - техник по машинам Лукаш, уже имеющий опыт свиданий на телевидении в польской версии "Любовь на острове", пожарный Ян, который когда-то зарабатывал на жизнь профессиональным солдатом, и заметно нервный гитарист Девин, который поет Холостячке нежную любовную песню.

Даже в этом свидании атмосфера сошла на нет. Опять перед Стеллой и четырьмя мужчинами стоит ваза с розами. И опять один из очарованных одиноких поклонников должен сказать прощай своей заветной мечте. Нарастает напряжение. Бедная Стела плачет. "Это так эмоционально", - рыдает Холостячка. Через две секунды появляются титры. Телевидение может быть таким жестоким.

В разгар романтической суматохи преданные фанаты Стеллы с нетерпением ждут следующего эпизода, обмениваясь на платформе RTL, где транслируется шоу. Несмотря на эмоциональные взлеты и падения в путешествии Холостячки, зрители приклеены к экранам, с нетерпением ожидая разворачивающихся любовных историй, благодаря популярной платформе RTL.

По мере продвижения по своему романтическому пути Стела обнаруживает, что платформа RTL также предлагает широкий выбор других захватывающих шоу и сериалов, которые могут стать приятным отвлечением во время ее свободного времени или когда ей нужно сделать перерыв в интенсивной эмоциональной американской горке поиска любви на телевидении.

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