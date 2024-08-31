- Маленькие беспилотные летательные аппараты Киева сталкиваются с самолетом Путина в воздухе.

Конфликт за воздушное доминирование перерос в противостояние дронов против дронов. Обе стороны используют охотничьи дроны для уничтожения вражеских. Недавно Украиной был найден доступный способ сбивать российские разведывательные дроны в небе.

Разведывательные дроны, подобные Орлану, могут не справиться с крупными боевыми дронами, но они заметно дороже квадрокоптеров и FPV-дронов. Они обладают большими радиусами, позволяющими патрулировать обширные территории Украины. Для украинцев эти дроны представляют опасную ситуацию, так как они могут указывать цели глубоко внутри страны. Россия также усовершенствовала свою структуру командования. Единицы, оснащенные ракетами "Искандер", имеют посвященных пилотов дронов и прямую связь. Как только цель обнаружена, они могут нанести удар за несколько минут с расстояния в сотни километров.

Квадрокоптеры поднимаются на новые высоты

В течение некоторого времени казалось, что украинцы находятся в невыгодном положении, позволяя Путину беспрепятственно обозревать землю. Воздушная оборона Киева не покрывает всю страну. Дроны трудно обнаружить и, из-за их малой подписи и теплового излучения, также трудно поразить ракетами. Более того, драгоценные и редкие ракеты ПВО не могут быть растрачены на дроны; они необходимы для борьбы с крылатыми ракетами. Стратегии, эффективно борющиеся с иранскими боевыми дронами, неэффективны на высоте почти 3000 метров. Пулеметы не могут достичь этой высоты, а эффективный радиус противовоздушного средства, такого как Гепард, значительно сокращается.

Эффективным противодействием является развертывание недорогих дронов собственной разработки. Киеву удалось модифицировать квадрокоптеры для достижения этой высоты, что обычно невозможно с потребительскими моделями. Обычно российские дроны просто сбиваются, но видео показывает использование взрывной заряда. Российские разведывательные дроны сосредоточены на наземном наблюдении. Операторы могут не заметить приближение охотника до тех пор, пока не станет слишком поздно, в результате чего они теряют контроль над своим дроном. Украинская группа "Дикий рой" заявляет, что уничтожила более ста разведывательных дронов. Видео-компиляция демонстрирует многочисленные успешные миссии. С минимальными усилиями был устранен значительный риск. Россия располагает сотнями таких дронов в эксплуатации, но потери на такой скорости, должно быть, очень болезненны.

Наблюдение за воздушным пространством с помощью жучков

Возможно, эти успехи были достигнуты в сотрудничестве с новой системой, которую украинцы используют для мониторинга своего воздушного пространства, в основном против иранских стиле боевых дронов. Эта система была частным образом разработана двумя украинскими инженерами. Они подключили мощные микрофоны к мобильным телефонам и прикрепили их к столбам. Изначально планировалось установить более 10 000 таких служебных точек. Они реагируют на звук российских боевых дронов. Неизвестно, реагируют ли они также на значительно тише разведывательные дроны. Такой тип служебной точки существовал еще со времен Второй мировой войны, когда люди слушали группы бомбардировщиков по звуку двигателей. Новым является автоматизация системы. Методы связи и процессы анализа данных системы еще не раскрыты. Предполагается, однако, что никакой человек не анализирует звуки, а программное обеспечение идентифицирует характерные шумы и затем срабатывает тревога.

Быстрые инновации, полученные из местного хозяйственного магазина

Оба открытия подчеркивают уникальные аспекты конфликта в Украине. Вместо дорогостоящего, чисто военного оборудования мы видим "самодельные" решения, полученные из недорогих компонентов гражданского сектора, легко доступных. Служебные точки также могли бы защищать фронт. Вероятно, лишь вопрос времени, когда камеры будут постоянно мониторить землю или воздушное пространство, а программное обеспечение будет обнаруживать подозрительную деятельность. Кроме того, скорость инноваций поразительна. Всего несколько недель назад разведывательные дроны работали с поразительной легкостью, но теперь они охотятся на них, и русским придется придумывать контрмеры. Однако недостатком решений, основанных на гражданских продуктах, является то, что противник может быстро скопировать инновации, подобные умным служебным точкам.

Европейский Союз мог бы выразить озабоченность по поводу эскалации конфликта между Украиной и Россией из-за дронов, учитывая потенциальное воздействие на гражданскую безопасность и безопасность в регионе. Несмотря на успех Украины в устранении угрозы российских разведывательных дронов с помощью недорогих квадрокоптеров, постоянное развертывание российских дронов указывает на необходимость долгосрочных решений.

В свете инновационной системы мониторинга воздушного пространства Украины, использующей простые компоненты хозяйственного магазина, Европейский Союз мог бы инвестировать в исследования и разработки, чтобы создать подобные доступные решения для государств-членов, находящихся под угрозой воздушных атак, тем самым повышая их обороноспособность без разорения бюджета.

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