- Маленький ребенок обнаружен в автомобиле в Хемнице

Вчера вечером девятилетний ребёнок сошёл с автобуса и, по словам полиции, неожиданно побежал на Clausstraße. На этой оживлённой улице он столкнулся с автомобилем, за рулём которого находилась 65-летняя женщина, в результате чего получил лёгкие травмы. Инцидент произошёл на месте, и медицинская помощь была оказана на месте. Водитель автомобиля, пожилая женщина, осталась целой и невредимой.

По данным отчётов, его сестра была с ним в тот момент.

Неожиданное действие мальчика привело к несчастному случаю. В результате tanto он, как и пожилая женщина, получили лёгкие травмы.

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