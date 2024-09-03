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Максим Билер получает престижную государственную литературную награду Нижней Саксонии.

Долгосрочные темы изгнания и антисемитизма являются предметом работ автора Максима Биллер. В 64 года Биллер现在 празднуется в качестве одного из ведущих литературных фигур своего поколения.

 and  John Stellmacher
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- Максим Билер получает престижную государственную литературную награду Нижней Саксонии.

Автор Максим Биллер удостоен премии Нижней Саксонии имени Николаса Борна 2024 года в размере 20 000 евро. 64-летний Биллер, известный своим мастерством в прозе и спорными эссе, считается одним из ведущих авторов Германии своего поколения, как отмечает Литературная комиссия Нижней Саксонии. Его работы также обрели международную аудиторию. Кроме того, имя Биллера часто упоминается в контексте еврейской перспективы в современной немецкоязычной литературе. Его последний роман "М�� Odessa" был выпущен в 2023 году.

В этом году премия "Новый приход Николаса Борна" присуждена Шарлотте Гнейсс, родившейся в Людвигсбурге в 1992 году, за свой дебютный роман "Гиттерзее". Премия для дебютантов включает денежное вознаграждение в размере 10 000 евро. Церемония награждения состоится 27 ноября в Ганновере.

Литературная премия является данью уважения покойному автору Николасу Борну, скончавшемуся в 1979 году недалеко от Данненберга в регионе Вендланд. Его роман "Подделка" был экранизирован Волькером Шлёндорфом. Нижняя Саксония признает и чествует выдающихся немецкоязычных писателей этой премией.

Другие авторы из Нижней Саксонии могут почерпнуть вдохновение из признания Биллера, что может привести к появлению выдающихся работ. Другая награда, премия "Новый приход Николаса Борна", демонстрирует приверженность региона поддержке талантливых молодых авторов немецкоязычной литературы.

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