- Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Эмманюэль Макрон, президент Франции, отвергает идею правительства, полностью поддерживаемого коалицией "Новый народный фронт" (НПФ) и связанными с ней партиями, поскольку такое правительство было бы быстро уничтожено вотумом недоверия в Национальной ассамблее. В заявлении из дворца Эlysée Макрон утверждал, что его роль заключается в защите Франции от застоя или ослабления. Он подчеркнул важность сохранения силы наших институтов.

На недавних парламентских выборах победила левоцентристская коалиция, превзойдя силы Макрона и партию Марин Ле Пен. Ни одна из групп не получила абсолютного большинства в Национальной ассамблее, что усложняет процесс формирования правительства. Тем не менее, НПФ продолжает утверждать, что имеет право на власть.

Разговоры должны продолжаться

Во вторник Макрон планирует встретиться с руководителями парламентских групп и партий для дальнейших переговоров о создании всеобъемлющего и стабильного правительства. Ранее он уже встречался с политическими и парламентскими представителями tanto в пятницу, как и в понедельник.

Макрон призвал все партии взять на себя ответственность. Разговоры с центристскими фракциями показали потенциал для сотрудничества. Фракции открыты к поддержке правительства, возглавляемого кем-то, кто не принадлежит к их собственным рядам. Макрон и его центристская коалиция рассматривают возможность Большой коалиции.

Социалистическая партия остается камнем преткновения

В своем заявлении Макрон также отметил, что Социалистическая партия, Зеленые и Коммунисты еще не предложили никаких способов сотрудничества с другими политическими образованиями. В результате, на этих партиях лежит ответственность продемонстрировать свою готовность сотрудничать с другими. В последние недели лагерь Макрона неоднократно отвергал сотрудничество с иногда популистской Социалистической партией.

Тем не менее, левоцентристская коалиция неоднократно заявляла о своем желании совместно управлять страной. Во второй половине дня она объявила, что будет вести переговоры с Макроном только о правительстве, возглавляемом их кандидатом Люси Кастетс. После заявления Макрона о том, что он отвергнет правительство, основанное на коалиции, последняя выразила возмущение. Лидер партии "Зеленые" Мари Тонделери осудила заявление Макрона как "бесчестье", обвинив его в пренебрежении результатами выборов. Лидер фракции "Левые" в Национальной ассамблее Матильда Панот даже угрожала Макрону процедурой импичмента.

Будущее Франции неопределенно. С приближением срока утверждения следующего бюджета времени остается все меньше для создания правительства. СМИ сообщают, что Макрон может назначить нового или временного премьер-министра уже в среду вечером, перед открытием Паралимпийских игр. Пока правительство выходящего премьер-министра Габриэля Аттала остается в должности на временной основе.

Социалистическая партия, являющаяся частью левоцентристской коалиции, пока не предложила стратегию сотрудничества с другими политическими образованиями, как подчеркнул Эмманюэль Макрон. Левоцентристская коалиция, возглавляемая Люси Кастетс, выразила желание совместно управлять страной, но их предложения были отвергнуты Макроном.

Несмотря на победу левых на недавних выборах и их позицию о совместном управлении, будущее Франции остается неопределенным из-за продолжающегося тупика в создании стабильного правительства.

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