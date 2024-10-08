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Макрон выразил недовольство наземной операцией Израиля в Ливане

 and  Vladimir Milov
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Президент Франции Макрон призывает к всеобщему перемирию в вопросе поставок оружия Израилю
Президент Франции Макрон призывает к всеобщему перемирию в вопросе поставок оружия Израилю

Макрон выразил недовольство наземной операцией Израиля в Ливане

После неоднократных нападений «Хезболлы», Израиль несколько дней назад ответил ударами по южному Ливану, что вызвало недовольство французского президента Эмманюэля Макрона. Франция и США предложили перемирие, но Израиль проигнорировал это. Макрон отреагировал оперативно.

На пресс-конференции в Париже Макрон резко осудил действия Израиля против «Хезболлы» в Ливане, особенно наземную операцию, начатую израильской армией в начале недели. Отметив 21-дневное предложение перемирия от Франции и США, Макрон выразил сожаление, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял другое решение.

Во время пресс-конференции, посвященной завершению саммита франкоязычных стран, Макрон упомянул, что 88 стран согласились с «немедленным и постоянным перемирием» между Израилем и «Хезболлой».

Макрон также объявил, что Франция проведет международную конференцию по оказанию помощи Ливану в октябре, где сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских атак.

Франция не поставляет оружие Израилю

Ранее Макрон призвал к международному прекращению поставок оружия Израилю, используемого в секторе Газа, на французской радиостанции France Inter. "Франция не поставляет", - сказал Макрон. Он подчеркнул необходимость возвращения к "политическому решению" и прекращения поставок оружия "для конфликтов в секторе Газа".

Нетаньяху отреагировал на призыв Макрона к эмбарго на поставки оружия. "В то время как Израиль борется с жестокими силами, возглавляемыми Ираном, все цивилизованные нации должны твердо стоять на стороне Израиля", - сказал он. Однако Макрон, наряду с другими западными лидерами, потребовал эмбарго на поставки оружия Израилю - "постыдный поступок", - добавил Нетаньяху.

Во время пресс-конференции Макрон вновь подтвердил право Израиля на самооборону. "Франция solidarity с безопасностью Израиля", - сказал он.

Макрон встретится с семьями заложников

Французский президент объявил, что он встретится с семьями французских израильских заложников в дворце Элисейский во вторник, отмечая годовщину массированной атаки ХАМАС на Израиль, которая спровоцировала войну в секторе Газа.

По данным Израиля, примерно 1205 человек погибли в результате массированной атаки ХАМАС на Израиль. Кроме того, ХАМАС удерживал 251 человека в качестве заложников в секторе Газа. 97 из этих заложников все еще находятся в плену, в то время как Израиль подтверждает смерть 33 из них.

Сразу после атаки ХАМАС Израиль начал масштабные военные операции в секторе Газа. По данным здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, которое невозможно независимо подтвердить, более 41 800 человек были убиты.

После атаки ХАМАС проиранское ополчение «Хезболла» открыло второй фронт против Израиля с регулярными ракетными обстрелами. В последнее время бомбардировка Израиля «Хезболлой» усилилась, особенно после смерти лидера «Хезболлы» Хассана Насраллы в результате израильского авиаудара в пригороде Бейрута на прошлой неделе.

Кроме того, сам Иран запустил около 200 ракет по Израилю во вторник вечером; это было второе прямое нападение Ирана на Израиль за последние шесть месяцев. Большинство ракет были перехвачены, согласно израильским сообщениям. Тегеран заявил, что нападение было ответом, среди прочего, на убийство Насраллы. После ракетной атаки Израиль угрожал Ирану ответным ударом.

Беженцы, среди многих людей, пострадавших от конфликта, надеются на немедленное и постоянное перемирие между Израилем и «Хезболлой», предложенное Францией и 88 другими странами. Макрон на конференции по оказанию помощи Ливану подчеркнул важность защиты прав и нужд этих беженцев.

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