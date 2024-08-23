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ПолитикаНовостиПарламентские выборы

Макрон участвует в консультативных встречах

После шестинедельного перерыва с парламентских выборов во Франции по-прежнему нет новой администрации. Президент Макрон пытается найти решение через переговоры. Допускает ли объединительная политика партийных позиций примирение?

 and  Viktoria Klein
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Прогрессивный политический альянс Франции намеревается установить своего кандидата, Кассье, как...
Прогрессивный политический альянс Франции намеревается установить своего кандидата, Кассье, как будущего премьера.

- Макрон участвует в консультативных встречах

После парламентских выборов шесть недель назад Эмманюэль Макрон, президент Франции, планирует сформировать правительство. Он начал этот процесс, проведя переговоры с представителями левоцентристского альянса «Новый народный фронт», который стал лидером выборов, но не получил абсолютного большинства в Национальной ассамблее.

Левоцентристский альянс выразил оптимизм после встречи. Лидер партии «Зелёные» Марин Тонделе́р заявила: «Мы покидаем эту встречу с положительными новостями». Председатель Социалистической партии Оли́вер Фурé добавил, что Макрон признал, что для поддержания стабильности не обязательно придерживаться прежних политик. Это признание имеет значение.

Что касается назначения нового премьер-министра, Фурé сказал: «Он не назвал точную дату, но дал понять, что назначение будет быстрым». Тонделе́р настаивала: «Он должен завершить свои консультации в понедельник. Мы ждем ответа во вторник».

Макрон стремится к широкой поддержке в правительстве

На парламентских выборах левоцентристский альянс стал победителем, слегка опередив центристские силы Макрона и националистов Марин Ле Пен. Ни одна из фракций не смогла получить абсолютное большинство. После выборов во Франции сохраняется политическая неопределенность. Макрон принял отставку своего премьер-министра Габриэля Аттала, но пока не назначил нового главу правительства.

Представители альянса «Новый народный фронт», в который входят партия «Непокорённая Франция» (LFI), коммунисты, социалисты и «Зелёные», после встречи с Макроном подтвердили свои претензии на контроль над правительством. Выдвинутый ими кандидат на пост премьер-министра Люси Кастé заявила: «С сегодняшнего дня я готова строить эти коалиции, вступать в диалог с другими политическими силами, чтобы добиться стабильности в стране».

Макрон неоднократно заявлял о желании иметь существенную и стабильную поддержку в правительстве. Он призвал партии сотрудничать вне зависимости от их идеологических убеждений. Сейчас переговоры направлены на то, чтобы определить, как партии могут достичь этой цели, как сообщает Элисейский дворец.

Примирение противоположных позиций

После левоцентристов Макрон встретился со своими центристскими силами. Впоследствии он встретится с консерваторами и двумя более мелкими фракциями. В понедельник президент встретится с националистами Марин Ле Пен и председателями двух палат парламента.

Пока неясно, каким образом будет найдено решение во время переговоров. Лагерь Макрона неоднократно отвергал сотрудничество с часто популистской партией LFI. Однако левоцентристский альянс настаивает на сотрудничестве – в частности, в альянсе LFI, коммунистов, «Зелёных» и социалистов.

Левоцентристский альянс, победивший на парламентских выборах, сейчас ведет переговоры с президентом Макроном о формировании большинства в правительстве. Макрон стремится получить существенную и стабильную поддержку в правительстве, как он заявил после выборов.

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