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Макрон стремится возобновить сложные переговоры о создании правительства.

 and  Elizabeth Wells
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Макрон стремится возобновить сложные переговоры о создании правительства.

Эмманюэль Макрон инициировал запрос о сотрудничестве между социалистами, зелеными и коммунистами, объединенными в левоцентристский альянс, с другими политическими силами в понедельник вечером, как объявил дворец Эlysée. Однако это решение Макрона не сформировать левоцентристское правительство вызвало значительную критику со стороны представителей альянса.

Новый народный фронт (Новый народный фронт, НФП), который стал доминирующей силой на июльских парламентских выборах, не смог получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Они ожидали, что Макрон назначит их кандидата, Люси Кастель, премьер-министром. Однако консерваторы, президентские и правые популисты отвергают программу левоцентристского альянса как потенциально вредную.

За последние несколько недель Макрон встречался с различными политическими партиями, в том числе с Люси Кастель во дворце Эlysée в пятницу.

Однако в понедельник вечером Макрон заявил, что члены Национальной ассамблеи сразу же проголосуют против доверия к правительству левоцентристского альянса. Он обосновал это решение тем, что это сохранит институциональную целостность страны. Вместо этого он призвал всех политических лидеров действовать ответственно.

Это заявление вызвало возмущение у левоцентристского альянса. Лидер Социалистической партии Оливье Фаур прекратил дальнейшие консультации во дворце Эlysée и назвал ситуацию "насмешкой над демократией". Лидер партии Зеленых Мари́н Тонделе́р заявила о намерении прекратить "цирк", в то время как лидер Коммунистической партии Фабьен Руссэль пообещал сохранить борьбу левых и призвал французов мобилизоваться. ЛФИ объявило о планах провести демонстрации против решения Макрона 7 сентября.

Лидер партнера Макрона, Модем, Франсуа Байру критически отозвался о методе Макрона во время консультаций. Он предложил выбрать кандидата с предыдущим опытом работы на высоком посту.

В типичной ситуации крупнейшая группа в Национальной ассамблее представляет кандидата на пост премьер-министра. Президент имеет право назначить любого человека, но он полагается на премьер-министра, чтобы получить парламентское большинство для законодательных предложений, представленных в Национальной ассамблее.

Изначально Макрон предложил провести новые парламентские выборы после сильной поддержки РН на выборах в Европу. Однако правые популисты заняли третье место на досрочных парламентских выборах в июле из-за тактической отмены других кандидатов. tanto правящий лагерь, как и левоцентристский альянс, неожиданно столкнулись со сменой руководства. В настоящее время ни одна из трех фракций не имеет стабильного большинства в Национальной ассамблее.

С тех пор, как Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа, Макрон поддерживает свою правительственную команду под руководством премьер-министра Габриэля Аттала в режиме ожидания. Важным является необходимость представить проект бюджета на 2025 год до октября, что делает время ценным ресурсом.

Раундовые переговоры о потенциальных партнерах по коалиции и формировании правительства стали все более напряженными среди политических лидеров, а раунд Макрона с Люси Кастель в пятницу был особенно напряженным. Несмотря на настойчивость левоцентристского альянса на соглашении о раунде, Макрон придерживался своей позиции, заявляя, что раундовое правительство подорвет институциональную структуру страны.

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