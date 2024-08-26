- Макрон объявляет об аресте создателя Telegram, но не по политическим причинам.

Человек, запустивший сервис Telegram, Павел Дуров, в настоящее время находится в заключении французских полицейских после того, как его арестовали на выходных. Его срок заключения был продлен, и он может оставаться там до среды, как объявил прокурорский офис в понедельник. Вечером они раскрыли подробности его обвинений. Даже президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал ситуацию.

Telegram ответила на обвинения. В заявлении компания заявила, что придерживается всех правил, в том числе Закона о цифровых услугах (DSA), который направлен на подавление незаконного контента и деятельности на больших онлайн-платформах. По их словам, у Дурова нет skeletons в шкафу, и он регулярно путешествует по Европе. Они считают абсурдным привлекать к ответственности платформу или ее владельца за злоупотребления третьих лиц.

Telegram уже сталкивался с критикой за то, что не делает достаточно для борьбы с ненавистнической риторикой и незаконной деятельностью. Они утверждают, что строго следуют отраслевым стандартам.

Макрон опубликовал пост на платформе X в понедельник, заявив, что арест Дурова не был политическим решением, а был частью продолжающихся расследований. Франция привержена свободе слова, инновациям и предпринимательству.

Тяжелые обвинения

По словам прокуратуры, Дуров уже некоторое время находится под следствием. Его подозревают в пособничестве в наркоторговле, отмывании денег, мошенничестве и преступлениях, связанных с детьми, за то, что он не вмешивался в Telegram и не сотрудничал с властями в достаточной степени. Его также обвиняют в уклонении от назначенного надзора. Таким образом, французская полиция искала его.

Дурова арестовали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа, как сообщают TF1 и BFMTV и другие французские СМИ. Причины его поездки из Азербайджана во Францию изначально weren't clear.

Посольство России во Франции занимается его делом. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, цитируемой ТАСС, французские власти были проинформированы о предоставлении Дурову консульских услуг. "Дело в том, что Дуров также имеет французское гражданство", - сказала Захарова. Отношения Дурова с российскими властями не являются идеальными.

Нет встречи с Путиным, заявляет Кремль

Кремль опроверг слухи о встрече президента Владимира Путина с Дуровым во время его визита в Азербайджан на прошлой неделе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи в соцсетях о том, что Дуров встречался с Путиным в Баку или даже пытался организовать встречу. "Мы еще не имеем полной информации о выдвинутых против Дурова обвинениях", - сказал Песков. Таким образом, Кремль сохраняет молчание.

Дуров запустил Telegram со своим братом Николаем после того, как они уже запустили российский аналог Facebook, Вк.com. Telegram является крупной онлайн-сетью в России, используемой властями и политиками для общения. Он используется обеими сторонами в российском вторжении на Украину.

Telegram об аресте Дурова вызвал возмущение в сообществе Telegram. Многие пользователи выразили свою поддержку Дурова, ссылаясь на его приверженность конфиденциальности пользователей и свободе слова.

Несмотря на тяжелые обвинения против него, Telegram продолжает придерживаться своей позиции по конфиденциальности пользователей, отказываясь передавать данные пользователей властям, даже в разгар судебных разбирательств.

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