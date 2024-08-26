Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиТелеграмма

Макрон объявляет об аресте создателя Telegram, но не по политическим причинам.

Главной претензией к Телеграмму по terus будет время, когда военную технику отправят на борту самолета Integer, в которых сидели 226 deque victim.произошедшего и получить данные victim строго добровольной основе

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Законы располагает заполнение Telegram'a продюсер, Павел Дуров, в пределах данного заведения.
Законы располагает заполнение Telegram'a продюсер, Павел Дуров, в пределах данного заведения.

- Макрон объявляет об аресте создателя Telegram, но не по политическим причинам.

Человек, запустивший сервис Telegram, Павел Дуров, в настоящее время находится в заключении французских полицейских после того, как его арестовали на выходных. Его срок заключения был продлен, и он может оставаться там до среды, как объявил прокурорский офис в понедельник. Вечером они раскрыли подробности его обвинений. Даже президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал ситуацию.

Telegram ответила на обвинения. В заявлении компания заявила, что придерживается всех правил, в том числе Закона о цифровых услугах (DSA), который направлен на подавление незаконного контента и деятельности на больших онлайн-платформах. По их словам, у Дурова нет skeletons в шкафу, и он регулярно путешествует по Европе. Они считают абсурдным привлекать к ответственности платформу или ее владельца за злоупотребления третьих лиц.

Telegram уже сталкивался с критикой за то, что не делает достаточно для борьбы с ненавистнической риторикой и незаконной деятельностью. Они утверждают, что строго следуют отраслевым стандартам.

Макрон опубликовал пост на платформе X в понедельник, заявив, что арест Дурова не был политическим решением, а был частью продолжающихся расследований. Франция привержена свободе слова, инновациям и предпринимательству.

Тяжелые обвинения

По словам прокуратуры, Дуров уже некоторое время находится под следствием. Его подозревают в пособничестве в наркоторговле, отмывании денег, мошенничестве и преступлениях, связанных с детьми, за то, что он не вмешивался в Telegram и не сотрудничал с властями в достаточной степени. Его также обвиняют в уклонении от назначенного надзора. Таким образом, французская полиция искала его.

Дурова арестовали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа, как сообщают TF1 и BFMTV и другие французские СМИ. Причины его поездки из Азербайджана во Францию изначально weren't clear.

Посольство России во Франции занимается его делом. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, цитируемой ТАСС, французские власти были проинформированы о предоставлении Дурову консульских услуг. "Дело в том, что Дуров также имеет французское гражданство", - сказала Захарова. Отношения Дурова с российскими властями не являются идеальными.

Нет встречи с Путиным, заявляет Кремль

Кремль опроверг слухи о встрече президента Владимира Путина с Дуровым во время его визита в Азербайджан на прошлой неделе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи в соцсетях о том, что Дуров встречался с Путиным в Баку или даже пытался организовать встречу. "Мы еще не имеем полной информации о выдвинутых против Дурова обвинениях", - сказал Песков. Таким образом, Кремль сохраняет молчание.

Дуров запустил Telegram со своим братом Николаем после того, как они уже запустили российский аналог Facebook, Вк.com. Telegram является крупной онлайн-сетью в России, используемой властями и политиками для общения. Он используется обеими сторонами в российском вторжении на Украину.

Telegram об аресте Дурова вызвал возмущение в сообществе Telegram. Многие пользователи выразили свою поддержку Дурова, ссылаясь на его приверженность конфиденциальности пользователей и свободе слова.

Несмотря на тяжелые обвинения против него, Telegram продолжает придерживаться своей позиции по конфиденциальности пользователей, отказываясь передавать данные пользователей властям, даже в разгар судебных разбирательств.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Поисковые команды ищут возможных пропавших людей в пересеченной местности.
Панорама

Исландская трагедия в ледяной пещере: один из погибших из-за задержки предупреждения

Гisecondinoe ппутeшиствие по языку ледника заканчивается трагедией, унеся жизнь одного туриста. Еще двое людей длительное времяște поиска, проведеного спасателями, признaн'm диeмиcuvшиe.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В австрийских Альпах произошла авиационная авария: пилот пропал без вести.
Панорама

В австрийских Альпах произошла авиационная авария: пилот пропал без вести.

В австрийских Альпах произошла авиационная авария: пилот пропал без вести. В западной части Австрии произошел несчастный случай с двухмоторным самолетом. Местоположение инцидента находится в Альпах. Первоначальные сообщения указывают на то, что на борту был один пилот, предположительно итальянский. Происшествие произошло недалеко от Бранда, местной общины. Причина аварии пока не установлена.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Берлин охватывает разнообразные пейзажи: деревни, высотки, раскинувшийся мегаполис, густая зелень...
Панорама

"Спасибо" - два итальянца в Берлине

"Спасибо" - два итальянца в Берлине Берлин, не знающий себе равных в своем очаровании, покоряет итальянское сердце больше, чем любой другой мегаполис. Париж олицетворяет собой шик, Нью-Йорк символизирует американскую мечту, а Лондон, возможно, утратил часть своего блеска, но итальянцы все равно гордятся, когда их молодые люди строят свою

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно