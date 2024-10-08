Макрон и Нетаньяху втянулись в длительный телефонный спор

В ответ на действия Израиля на Ближнем Востоке президент Франции Эмманюэль Макрон открыто осудил их и призвал приостановить поставки оружия. Это не понравилось премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который назвал это позорным. Между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, который показал, что их спор далеко не исчерпан.

По словам Елисейского дворца, Макрон во время беседы твердо отстаивал безопасность Израиля, но призывал к прекращению огня. Призыв Макрона ввести эмбарго на поставки оружия Израилю в ответ на конфликт в Газе вызвал гнев Нетаньяху.

Елисейский дворец также сообщил, что Макрон напомнил Нетаньяху о предыдущей мобилизации Франции военных ресурсов для защиты Израиля от иранских атак. Он повторил право Израиля на защиту от терроризма и подчеркнул, что страна должна иметь возможность делать это без ограничений. Макрон также отметил, что непрерывные поставки оружия только усугубят конфликт в Газе и могут распространить его на Ливан, не обеспечивая ожидаемой безопасности ни для израильтян, ни для всего региона.

Тем не менее, Нетаньяху твердо придерживался мнения, что Израиль должен получать безоговорочную поддержку от своих союзников, а не ограничения, которые укрепляют позицию Ирана в регионе.

Призыв Макрона ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за конфликта в Газе был решительно отклонен Нетаньяху, выражая опасения возможной "войны с Израилем" с израильской точки зрения. Несмотря на аргументы Макрона о возможном усугублении конфликта и влиянии на безопасность Ливана, Нетаньяху настоял на непрерывной поддержке со стороны союзников.

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