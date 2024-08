- "Макромафия": прокуроры расследуют полицейских

В рамках расследования, связанного с подозрениями в торговле наркотиками и связями с Нидерландами, полицейский из Бонна находится под следствием. Об этом заявил прокурор Ульрих Бремер из прокуратуры Кёльна. Как сообщает "Кёльнская городская газета", полицейского подозревают в препятствовании правосудию, разглашении служебной тайны и взяточничестве в связи с тем, что в прессе называют "Мокро-мафией".

В основе дела лежат два основных обвинения, сказал Бремер. С одной стороны, полицейского подозревают в получении информации о криминальном деле из круга подозреваемых, но не сообщении этой информации коллегам. Кроме того, подозревается, что мужчина проводил запросы в базе данных полиции и передавал их - за деньги.

Полиция Бонна подтвердила, что 25-летнего полицейского комиссара отстранили от должности после "тщательного рассмотрения подозрений и оценки тяжести обвинений". Его оружие было изъято. "Обвинения очень серьезные", - сказал представитель полиции.

Перехват телефонных звонков

По данным расследования "Кёльнской городской газеты", правоохранительные органы узнали о полицейском благодаря перехвату телефонных звонков. Подозреваемый в управлении наркотической логистикой хвастался, что записал видео с дружелюбным полицейским, якобы связанное с наркотическим конфликтом. Звонки также свидетельствуют о "дружеских отношениях" между обеими сторонами.

В последнее время в Кёльне, а также в Энгельс Кирхен и Дуйсбурге произошли несколько взрывов, которые вызвали тревогу. Preliminary findings by the police suspect that these, as well as a brutal hostage-taking in Cologne, are connected to disputes between drug gangs, including those from the Netherlands. Investigators believe that the theft of a large quantity of cannabis from a warehouse in Hürth could have triggered the escalation.

Взрывы как угроза

Взрывы перед дверьми - это обычная угроза, используемая так называемой голландской Мокро-мафией. Это термин, охватывающий наркоторговцев из соседней страны, которые часто имеют марокканское происхождение.

Полицейский, находящийся под следствием в Бонне, имеет связи с подозреваемыми в торговле наркотиками из Нидерландов, как свидетельствуют перехваченные звонки. Наркотические конфликты в Кёльне, Энгельс Кирхен и Дуйсбурге связаны с бандами, имеющими связи с голландскими торговцами, известными как "Голландская Мокро-мафия".

Читайте также: