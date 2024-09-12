Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой по отношению к Оскару Пиастри.

Перед захватывающей уличной гонкой в Баку соперники по чемпионату мира стоят перед сложным выбором. С восемью оставшимися гонками в этом неожиданном сезоне Формулы 1, у McLaren есть команда, чтобы сделать Ландо Норриса чемпионом мира? "Мы выступаем против Макса Ферстаппена, так что, если мы хотим поддержать пилота, мы должны поддержать того, кто находится в лучшем положении", - говорит главный руководитель Андреа Стелла.

Теперь Норрис, который в настоящее время является вторым в чемпионате мира, будет иметь приоритет над молодой звездой команды Оскаром Пиастри в их внутреннем споре. Это ли решающий шаг, чтобы помочь Норрису стать первым чемпионом мира McLaren с Льюиса Хэмилтона в 2008 году? Традиционная команда не делает это так просто. "Я думаю, что роль номер один звучит хорошо, но сложно реализовать на практике", - объясняет итальянский Стелла.

Бывший инженер Ferrari осознает деликатные дебаты, которые часто окружали спорные команды в Формуле 1. Он вспоминает начало века, когда победы Михаэля Шумахера в Ferrari имели приоритет над его напарником Рубенсом Баррикелло. Теперь Стелла сам сталкивается с вопросом, насколько он готов поставить на Норриса в конце сезона.

"У меня полная вера в команду", - говорит Норрис перед Гран-при Азербайджана в воскресенье (13:00 по центральноевропейскому времени на RTL и Sky, а также в live-ticker ntv.de). Он сократил разрыв между собой и действующим чемпионом Ферстаппеном в общем зачете до 62 очков. Коллега по команде Пиастри отстает от Норриса на 44 очка, но смог обогнать его в последних гонках в Монце и Венгрии.

"Я бы не сказал, что время истекает, но оно тикает", - говорит Норрис. Он также дает намек руководству команды: "Когда вы боретесь за чемпионат, вы хотите оптимизировать каждый маленький детали".

В других словах, Норрис не может позволить себе потерять больше очков. Без своих первоначальных слабостей и некоторых тактических ошибок команды, он мог бы уже лидировать в чемпионате мира. Но это ли значит, что амбициозный Пиастри теперь должен замедлиться для Норриса, как он сделал на первом круге в Монце? "Если вы поддерживаете своего напарника, чтобы выиграть чемпионат для команды, это огромный стимул", - говорит главный руководитель Стелла.

Историю McLaren: Ядовитый дуэль Сенны против Проста

Влиятельный бизнес-менеджер McLaren Зак Браун еще не готов публично отказаться от так называемых "Пепельных правил", которые были внутренне приняты в честь цвета команды. Пока единственным правилом для Норриса и Пиастри было честная, но интенсивная борьба, без повреждения машин друг друга. Вероятно, главной целью Брауна является победа в чемпионате конструкторов, который определяет распределение миллиардов доходов серии. Это был бы первый командный титул с 1998 года. McLaren отстает от Red Bull всего на 8 очков в этом зачете, после того, как Норрис и Пиастри набрали на 104 очка больше, чем Ферстаппен и его напарник Серхио Перес в недавно завершившемся европейском сезоне.

"Мы всегда верили в двух номер один пилотов, это был стиль McLaren. Это может быть сложно управлять, как мы видели с Сенной и Простом", - говорит Браун. Во время их пребывания в McLaren топ-звезды Айртон Сенна и Ален Прост подняли свой rivalry до легендарных высот, кульминацией которого стала памятная авария в финале чемпионата мира 1989 года.

Норрис знает лучший выход из дилеммы команды. "Самый простой способ - просто выиграть гонки", - говорит действующий чемпион мира. Еще 232 очка доступны для grabs. Если Норрис пересечет финишную черту первым во всех оставшихся Гран-при и спринт-гонках, он может стать следующим чемпионом Формулы 1 по личным заслугам.

Решение приоритезировать Ландо Норриса над Оскаром Пиастри в их внутреннем споре может существенно повысить шансы Норриса на то, чтобы стать первым пилотом McLaren, выигравшим чемпионат мира с Льюиса Хэмилтона в 2008 году. В предстоящих гонках Макса Ферстаппена, главного соперника Норриса, будут внимательно следить, особенно сам Норрис, который в настоящее время является вторым в чемпионате мира.

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