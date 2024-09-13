Макларен столкнулся с потенциальной ошибкой после объявления командного заказа.

Тем не менее, внутри команды нет единого мнения о новой стратегии: Оскар Пиастри не полностью согласен с решением McLaren сделать приоритетом Ландо Норриса. Он ясно дал понять, что не всегда будет уступать позицию.

Недавнее тактическое изменение McLaren, направленное на обход Макса Ферстаппена, может спровоцировать дальнейшие дискуссии внутри команды - поскольку нет четких правил для Норриса и Пиастри. Пиастри описал ситуацию как "немного запутанную в некоторых аспектах" перед Гран-при Баку (в воскресенье в 13:00 на RTL и Sky, а также в прямом эфире на ntv.de), "нам еще нужно углубиться в это".

Норрис, отстающий на 62 очка от Ферстаппена, является основным претендентом McLaren на пилота Red Bull. До поездки в Азербайджан главный руководитель команды Андреа Стела объявил эту стратегию, заявив, что команда будет в основном поддерживать Норриса - хотя никто в McLaren не говорит об однозначном командном приказе.

"Я не буду уступать позицию Ландо в каждой гонке", - сказал Пиастри, "ни один из нас не хочет гоняться так. Не каждый принятый решение будет направлено на то, чтобы я финишировал позади него. У меня тоже есть собственные цели на этот год". Пиастри также отметил, что "невозможно" предвидеть и договариваться обо всех возможных сценариях заранее.

Решение McLaren отдать предпочтение Норрису было продиктовано последней гонкой в Монце. Норрис стартовал как полевой лидер перед Пиастри. Австралиец затем вступил в борьбу с Норрисом на первом круге, обогнал его и случайно позволил Чарльзу Леклеру в Ferrari успешно обогнать. Леклер выиграл гонку, а Норрис финишировал третьим - заработав на 10 очков меньше, чем мог бы в более благоприятных условиях. По крайней мере, эта агрессивная ранняя обгонная манёвр, скорее всего, не произошла бы в тех же обстоятельствах с новым руководством, признал Пиастри.

Решение команды уделять больше внимания Норрису в автоспортивных событиях, возможно, вызовет больше дискуссий, учитывая отсутствие установленных правил для обоих пилотов. Пиастри выразил свою позицию, заявив: "Я не сдам свою позицию в каждой гонке", указывая на свои намерения преследовать собственные цели в спорте.

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