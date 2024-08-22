Макдональдс стал мощной эмблемой для сторонников демократов.

С наличием этой записью в резюме Харрис и Эмхофф делят связь с примерно 1 из 8 американцев, которые работали в McDonald's – 13% населения, согласно данным компании.

Поделившись этой общей историей, как они сделали это на этой неделе на Демократическом национальном конвенте, демократы используют мощный инструмент для усиления своего рабочего класса и, не упоминая своих оппонентов напрямую, рисуют бывшего президента Дональда Трампа и республиканский билет как элиту и отстраненных.

На нескольких выступлениях и политических роликах демократы напоминают избирателям о скромном происхождении Харрис. Выросшая в семье матери-одиночки в среднем классе, Харрис подрабатывала, чтобы заработать на свое высшее образование.

Бывший президент Билл Клинтон, чья любовь к McDonald's стала популярной темой для скетчей в "Субботнем вечернем шоу" в 1990-х годах, пошутил во время своего выступления, что ждет, когда Харрис побьет его рекорд как президент, который провел больше всего времени в McDonald's.

Представитель Техаса Джасинта Крокетт более прямо подчеркнула контраст между прошлым Харрис и Трампом, чья карьера в недвижимости началась с так называемого "маленького" миллионного займа от его отца.

"Один кандидат работал в McDonald's... Другой родился в привилегии, используя семейное богатство для создания империи недвижимости", - сказала Крокетт во время своего выступления.

Эмхофф, второй джентльмен, также рассказал о своих рабочих корнях. Он вспомнил свои школьные годы, когда денег было мало, и он работал в McDonald's, чтобы сводить концы с концами. Он даже гордо продемонстрировал свою награду "Сотрудник месяца" с логотипом Golden Arches.

McDonald's отказался комментировать эту историю.

Упоминание McDonald's на самом деле является умной политической стратегией, чтобы сделать tanto Харрис, как и Эмхоффа, более доступными для избирателей, многих из которых они еще узнают. "McDonald's" - это риторический трюк для наличия рабочих мест на коленкор - работы, которые часто низкооплачиваемые и физически тяжелые, но высоко ценятся теми, кто в них работал. (Привет, бывшая официантка и бариста, чем я могу вам служить?)

Демократы надеются, что миллионы избирателей, которые работали в этих работах, найдут трудно представить себе миллиардера, такого как Трамп, сталкивающегося с ежедневными проблемами работы в сфере общественного питания.

Именно к чему губернатор Миннесоты Тим Уолз намекал в политическом выступлении earlier this month.

"Можете ли вы представить себе Трампа, работающего в McDonald's?... Он бы не смог справиться с McFlurry-машиной, не говоря уже о том, чтобы успешно управлять сетью быстрого питания", - сказал Уолз.

Работа в сфере общественного питания, как и служба в армии и работа учителем в общественной школе (в случае Уолза), входит в более широкую популистскую, прорабочую повестку дня, которую демократы взяли, особенно под президентом Джо Байденом, который поддержал профсоюзы и присоединился к пикету рабочих во время крупной стачки автопроизводителей. Демократы, кажется, делают ставку на силу растущего рабочего движения в Америке.

Изменяющиеся демографические данные и меняющаяся глобальная экономика привели к тому, что многие рабочие-белые избиратели - традиционные сильные сторонники демократов - голосовали за республиканцев. Трудно было представить себе даже несколько лет назад, что одним из главных выступающих на ДНС 2024 года будет глава Профсоюза Автомобилистов, одетый в футболку "Трамп - штрейкбрехер" на сцене. И вот мы здесь.

Возможно, нет другого крупного демократа, который лучше всего воплощает этот популистский бренд, чем представитель Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, которая работала официанткой в Манхэттене всего шесть лет назад.

"С тех пор, как меня избрали, республиканцы атаковали меня, говоря, что я должна вернуться к бармену. Но я с радостью это сделаю в любое время, потому что нет ничего плохого в том, чтобы тяжело работать, чтобы заработать на жизнь. Я бы гордилась тем, чтобы иметь лидеров в Белом доме, которые понимают это", - сказала она во время своего выступления на ДНС.

В своих политических стратегиях демократы часто подчеркивают рабочие-class backgrounds Харрис и Эмхоффа, оба из которых работали в McDonald's, как способ связаться с избирателями, которые занимали подобные рабочие места на коленкор.

Использование McDonald's в качестве символа их рабочего-class прошлого является стратегическим ходом, чтобы сделать Харрис и Эмхоффа более доступными для избирателей, так как многие американцы имеют подобный опыт работы в низкооплачиваемых, но уважаемых работах в сетях быстрого питания.

Читайте также: