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"Макароны и компания. Прощайте с обычными десертами, добро пожаловать в роскошные сладости" или "Макароны и компания: Прощайте с обычными десертами, привет элитные сладости"

Сладкие блюда часто были вроде рисового пудинга или заварного крема. Сейчас популярны более сложные десерты. Дети говорят о своих любимых макаронах или пахлаве. Пора explores some desserts.

 and  Viktoria Klein
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- "Макароны и компания. Прощайте с обычными десертами, добро пожаловать в роскошные сладости" или "Макароны и компания: Прощайте с обычными десертами, привет элитные сладости"

Немцы реже путают "макарон" с президентом Макроном из-за растущей популярности макарон, этих модных маленьких миндальных печенюшек. Даже в бюджетных магазинах теперь можно найти эти лакомства. Эти вкусные маленькие угощения являются частью трансформации десертов и закусок.

Старшее поколение (60+) все еще представляет себе десерт как яблочное пюре, компот или рисовый пудинг, в то время как среднее поколение немцев видит его как шоколадный пудинг или желе. Однако сегодняшние дети и молодые люди (поколение Альфа) делятся своими любимыми макаронами или обожают павлову.

Многие рестораны теперь предлагают на своих меню разнообразные десерты, вдохновленные Америкой: торты, кремы, блинчики, мороженое, коктейли, (пузырчатые) вафли - все вместе. Но иногда простота - лучшее решение.

Культуролог Петер Петер замечает, что десерт значительно изменился. В прошлом Германия имела скромную кулинарную традицию, и десерт часто служил средством для использования остатков, таких как пудинг из хлеба. "Американский жареный хлеб в масле называется 'французский тост'. Теперь многие здесь тоже так говорят, потому что это звучит круче", - заявляет Петер.

Трансформация десерта от простого к изысканному искусству

За последние годы десерт в Германии сместился в сторону роскошной выпечки. Возникла тенденция к миниатюрным сладким творениям, отход от больших порций пудинга или фруктового компота. Мюнхенский автор и гастроном Петер Петер, чья книга называется "Кровавые апельсины - путешествие к цитрусовым Италии", комментирует: "Десерт стал более изысканным, даже средиземноморским. Сладкие пирожные были больше обязанностью. Итальянская кухня оказала значительное влияние с классическими блюдами, такими как пanna cotta и тирамису. Более изысканные десерты также происходят из французской традиции: крем-брюле, шоколадный мусс, эклеры, макароны".

Немецкие десерты, такие как мороженое с горячими клубникой, северогерманские красные крупы, богемийские пирожные, такие как яблочный штрудель, паладчинкен и кайзершмаррн, остаются популярными в высококлассной кухне.

В высшей кухне десерт почти сравнялся с другими блюдами. Специалисты по десертам, или кондитеры, сосредоточены на различных текстурах: холодных, горячих, твердых, мягких. Часто они создают блюда в виде искусства. "Роскошные десерты включают фрукты, обычно ягоды, немного теста, что-то с кремом или фруктовым эмульсионом, и обязательно мороженое", - говорит Петер.

Петер отмечает, что в отличие от других областей кулинарии, региональный тренд еще не затронул десерты. Он никогда не видел мороженого из голубики или пудинга из клюквы в предложении в высококлассном ресторане.

Даже в скромных порциях современные десертные тарелки могут быть очень сытными, говорит Петер. Однако многие люди, особенно женщины, с нетерпением ждут художественно оформленных десертных тарелок.

Выражение "десертный желудок" представляет собой убеждение, что всегда есть место для чего-то сладкого после еды. Даже диетологи находят способ насладиться десертом.

Это проливает свет на недавние тенденции, такие как кексы, мочи, вариации баклавы, такие как пистолетные рулеты, и макароны. Своей petite размерностью макароны, похожие на монету в 2 евро, кажутся более приемлемыми. И легкий, воздушный десерт павлова популярен.

Макароны

Макароны символизируют парижскую элегантность. Они получили широкую известность почти 20 лет назад, когда американский режиссер София Коппола в своем фильме "Мария-Антуанетта" изобразила последнюю казненную королеву (Кirsten Dunst), любуясь яркими угощениями.

Королева Катрин Медичи якобы представила миндальный мучной бисквит из Италии в 16 веке, будучи замужней королевой. Но двойные мини-бургеры, наполненные начинкой, появились только в 1930 году, изобретенные Пиером Дефонтенами, кузеном семьи Ладюре. Ладюре остается известным брендом и по сей день. Прославленный кондитер Пиер Эрме приписывается возрождению макарона, запуская новые рецепты и ароматы - яркие и ароматные - в Париже с конца 1990-х годов. В Швейцарии макароны называются Люксембургерли, как те, что в Спрюнгли в Цюрихе.

Павлова

Павлова - это меренговый торт, наполненный кремом и фруктами, считается антагонистическим десертом. Он был назван в честь русской балерины Анны Павловой (1881-1931). Во время рождественского сезона в 1920-х годах она гастролировала по Австралии и Новой Зеландии, испытывая их летнюю жару.

Повар создал белый десерт в ее честь. Крем якобы напоминал Павловой о снегах родины. Происхождение взбитого кремового меренга остается неясным, с утверждениями, что он был впервые подан в Австралии и в Новой Зеландии.

Недавно павлова стала популярной в Европе. Специализированная цепь из Эстонии планирует открыть кафе Павлова на Курфюрстендамме в Берлине этим летом.

Европейский Союз сыграл роль в трансформации десертов в Германии, так как многие кулинарные влияния, такие как макароны, происходят из Франции. Популярность макаронов в Германии частично объясняется открытыми границами ЕС, что способствует распространению пищевых трендов.

Павлова, другой популярный десерт, также стала популярной в Европе, с планированием открытия специализированной цепи из Эстонии кафе Павлова в Берлине этим летом.

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