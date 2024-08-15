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Майорка чуть не выжила от сильных штормов

Только незначительные наводнения

 and  Christian Meier
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На Мальорке действительно были наводнения, как в Порту-де-Солльер. Но крупные штормы удачно...
На Мальорке действительно были наводнения, как в Порту-де-Солльер. Но крупные штормы удачно избежали.

Майорка чуть не выжила от сильных штормов

Местные жители и туристы могут вздохнуть с облегчением: Остров избежал сильных штормов, которые бушевали, особенно над Средиземным морем. Хотя в некоторых районах Балеарского острова были наводнения, авиасообщение также пострадало.

Угрожавший сильный шторм прошел мимо туристического острова Майорка. Большая часть дождя выпала над морем вокруг Балеарского острова в течение ночи. На суше были только умеренные осадки и незначительные наводнения. Национальная метеорологическая служба Aemet понизила уровень штормового предупреждения с самого высокого красного до оранжевого.

Изначально самый сильный фронт грозового шторма должен был пройти над туристическим островом в ночь со среды на четверг и в утренние часы. Aemet не исключала, что может выпасть до 180 литров осадков на квадратный метр в течение нескольких часов. Однако большая часть дождя выпала в море. До 15:00 в северной части Майорки все еще действовал уровень тревоги красный, за которым последовал кратковременный уровень тревоги оранжевый, а затем уровень тревоги желтый, предупреждающий о дожде и грозе на пятницу.

Боязнь сильного шторма на острове была так велика, что правительство Балеарских островов отменило большинство общественных фестивалей и призвало людей оставаться дома столько, сколько возможно.

Задержки в авиасообщении

Как и в случае с сильными дождями в июне, осадки были распределены по острову неравномерно. В столице острова Пампа сначала выпало всего несколько капель дождя, а в городах Сольер и Порт-де-Сольер на северо-западе острова дождь был сильнее. Там вода текла по некоторым улицам, и полиции пришлось спасать десять человек из квартиры, где вода уже была по колено, и дверь не открывалась, как сообщают местные газеты. Позже также пошел дождь в Пампе, но только ненадолго.

Между тем, туристам на Майорке пришлось набраться терпения, особенно при прибытии и отбытии. Были задержки в несколько часов и некоторые отмены рейсов в аэропорту Пампа. С улучшением погоды авиасообщение также постепенно вернулось к нормальному режиму.

Ураган, который должен был причинить значительный ущерб Майорке, существенно ослаб, что привело лишь к умеренным осадкам и незначительным наводнениям на суше. Тем не менее, некоторые рейсы в Пампу и из аэропорта Пампа были задержаны или отменены из-за воздействия урагана.

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