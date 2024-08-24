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Федеральные земли ГерманииНовостиПервый FSV Майнц 05

Майнц обнимает Юнион с бывшим тренером Свенссоном; ФКК Мюнстера получает визит

В первом матче Бундеслиги Майнц встречается со своим бывшим тренером Бо Свенссоном против Униона Берлин. Тем временем, Кайзерслаутерн посещает недавно promuovied team во второй Бундеслиге.

 and  John Stellmacher
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- Майнц обнимает Юнион с бывшим тренером Свенссоном; ФКК Мюнстера получает визит

В новом сезоне для команды Бундеслиги ФСВ Майнц 05 предстоит воссоединение с бывшим тренером Бо Свенссоном. Датский стратег, ныне возглавляющий Унион Берлин с лета, приведет свою нынешнюю команду в Майнц в это воскресенье (3:30 по центральноевропейскому времени, транслируется на Sky). Свенссон ранее возглавлял Майнц с января 2021 года по ноябрь 2023 года.

После трудной борьбы за сохранение места в высшем дивизионе в предыдущем сезоне Бо Хенриksen из Майнца стремится к сильной стартовой позиции в этом сезоне, подходя к каждому матчу по мере его возникновения.

Клуб второго дивизиона 1. FC Kaiserslautern столкнется с трудным третьим туром, когда они отправятся в субботу (1:00 по центральноевропейскому времени, прямая трансляция на Sky) встретиться с претендентами на повышение в классе Преussen Münster.

Первый матч ФСВ Майнц 05 под руководством Бо Свенссона во второй раз начнется в это воскресенье, обещающий напряженный матч против Унион Берлин. Несмотря на решимость Бо Хенриксена обеспечить сильный старт в новом сезоне, Майнцу предстоит трудное первое испытание в лице Унион Берлин, возглавляемого их бывшим тренером.

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