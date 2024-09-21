Майнц добился первой победы в сезоне благодаря быстрому забиванию голов.

Майнц 05 одержал первую победу в сезоне в захватывающем матче со счетом 3:2 над Аугсбургом, несмотря на длительное время, проведенное в меньшинстве. Под руководством Бо Хенриксена команда испытывала трудности в начале сезона, но в итоге смогла одержать заслуженную победу.

Два быстрых гола от Арминдо Зиба (13') и Йонатана Буркардта (15') вывели Майнц в выгодное положение, но Кевин Шлоттербек (25') быстро сравнял счет для Аугсбурга. Однако, несмотря на численное преимущество после удаления Надима Амири (35'), Аугсбург не смог воспользоваться им. Буркардт забил свой второй гол в матче (49'), дав Майнцу преимущество, но Самуэль Эссенде (57') сравнял счет для Аугсбурга, после чего сам был удален (70'), оставив свою команду в меньшинстве. В решающие моменты судья Сорен Старкс изучал возможный пенальти для Аугсбурга на видео, но в итоге не назначил его.

Хенриksen сохранял спокойствие несмотря на нестабильные результаты Майнца в начале сезона. "Меня это не волнует", - сказал он. "Это просто футбол. Мы стремимся к победе каждый день, и нужно немного терпения". Его команда, казалось, прислушалась к этому, начав осторожно, но постепенно набирая уверенность по ходу матча.

Аугсбург начал матч агрессивно, активно прессингуя и пытаясь найти бреши. Однако их агрессивная тактика не привела к большому количеству моментов, и Майнц постепенно стал смелее. Зиб открыл счет после кросса Филиппа Мвене, а Буркардт увеличил преимущество Майнца еще одним голом с подачи Мвене.

После ранних голов Майнц отошел назад, позволив Аугсбургу взять инициативу. Гол Шлоттербека взбодрил Аугсбург, и они близко подобрались к ничьей благодаря удару Варгаса (27'). После удаления Амири Аугсбург доминировал, но второй гол Буркардта вернул Майнцу преимущество.

Во втором тайме Аугсбург вышел с новыми силами, стремясь сравнять счет. Эссенде вернул их в игру, но его удаление оставило команду в меньшинстве. Несмотря на это, Аугсбург так и не смог сравнять счет, и Майнц одержал трудную победу. Вратарь Майнца Робин Центер отразил удар Стивена Мунье в конце матча, гарантировав своей команде три очка.

Несмотря на первоначальное давление Аугсбурга, Майнц сохранил свое место в высшем дивизионе благодаря этой победе, благодаря терпеливому руководству Бо Хенриксена. В захватывающем матче Бундеслиги Майнц 05 одержал свою первую победу в футбольной лиге над Аугсбургом, несмотря на то, что большую часть матча провел в меньшинстве.

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