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Майнц 05 совершает рекордный трансфер в 30 миллионов евро

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

Майнц 05 совершает рекордный трансфер в 30 миллионов евро

Майнц, Национальная команда, Премьер-лига: невероятный взлет Браяна Груды продолжается. 20-летний футболист покидает регион Рейнланд-Пфальц и отправляется в Англию. В "Брайтон энд Хоув Альбион" его ждет немецкий тренер и новый трансферный рекорд для "05-ров".

Сенсационный трансфер. Опасное оружие Браян Груда покидает ФК "Майнц 05" и присоединяется к английскому клубу Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион" за рекордную сумму. Точная сумма не разглашается, но, по данным СМИ, она превышает 30 миллионов евро, что станет рекордом для "Майнца". Груда (20 лет) подписал контракт с "Брайтоном" до июня 2028 года.

"Это очень хороший клуб, очень молодая команда. Будет весело", - сказал Груда. В Англии он встретит немецкого тренера Фабиана Хюрцлера, который вывел ФК "Санкт-Паули" в Бундеслигу и присоединился к "Брайтону" этим летом. "Премьер-лига станет для него новым испытанием, но я с нетерпением жду возможности поработать с Браяном и помочь ему раскрыть свой потенциал", - сказал Хюрцлер.

"После тщательного рассмотрения и с тяжелым сердцем мы согласились на этот трансфер", - сказал спортивный директор "Майнца" Кристиан Хайдель: "При данных экономических условиях "Майнц 05" не мог отказаться от этого предложения".

Груда присоединился к юношеской команде "Майнца" в 2018 году и пробился в основной состав в 2023 году. Его сильные выступления сыграли важную роль в сохранении "Майнца" в лиге. Даже национальный тренер Юлиан Нагельсманн пригласил его в качестве дополнительного игрока на подготовку к Евро.

Томас Мюллер знал это уже в октябре. "Груда - настоящий мастер", - похвалил победитель чемпионата мира 2014 года. Мюллер получил футболку Груды после победы "Баварии" в чемпионате над "Майнцем" (3:1). Но теперь эта футболка устарела - Груда теперь играет в английской Премьер-лиге с "Чайками" после своего сенсационного многомиллионного трансфера.

Переход Груды в "Брайтон энд Хоув Альбион" знаменует его вход в престижную английскую Премьер-лигу. Несмотря на уход из "Майнц 05", Груда сохранит немецкую связь с тренером Фабианом Хюрцлером в своем новом клубе.

Теперь, играя в Премьер-лиге, предыдущее достижение Груды, когда он получил футболку Томаса Мюллера после поражения "Майнца" от "Баварии" в 2023 году, кажется всего лишь этапом на его впечатляющем пути в карьере.

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