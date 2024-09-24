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Майли Сайрус и Долли Партон, похоже, имеют отдаленную семейную связь.

 and  Viktoriya Miller
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Майли Сайрус и Долли Партон, похоже, имеют отдаленную семейную связь.

Ancestry, платформа, посвящённая генеалогии и семейным деревьям, объявила в понедельник, что, используя "миллиарды исторических записей и общедоступные семейные деревья", они обнаружили удивительную связь между двумя музыкальными гигантами – Долли Партон и Мили Сайрус. Оказывается, они седьмые кузены, разница в поколении.

Общий предок, согласно Ancestry, – это человек по имени Джон Брикки, родившийся в Виргинии в 1740 году. Брикки – шестой прадед Партон, в то время как он седьмой прадед Сайрус.

Партон поделилась своими мыслями по поводу этого открытия в понедельничном выпуске Access Hollywood, сказав: "Ух ты, Мили и я так близки. Я бы подумала, что мы хотя бы троюродные сестры к этому моменту. Это не удивляет меня, потому что она чувствует себя семьёй".

Партон ранее играла роль крестной матери Сайрус и появилась в нескольких эпизодах шоу Disney Channel "Ханна Монтана", играя роль тёти Сайрус. Девушки часто говорили о своей близкой связи, о чём Сайрус упомянула в трибьюте Партон для Time Magazine "100 самых влиятельных людей 2021 года".

"Долли – не просто мой карьерный идол из-за её непревзойдённого таланта; она также пример для подражания из-за её непоколебимых моральных ценностей и принципов", – написала Сайрус. "Она понимает влияние своих выборов как легендарной фигуры в музыке кантри и никогда не оставляет никого позади".

Время этого объявления не могло быть более подходящим, учитывая, что Партон готовится к выпуску своего предстоящего семейного альбома "Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables" в ноябре.

Альбом будет сопровождаться четырёхсерийным документальным фильмом, который углубится в родословную Партон, предоставив "интимный взгляд на историческое путешествие семьи из Великобритании до современного Восточного Теннесси", как объясняет её сайт, с интервью с различными членами семьи.

Открытие их родственной связи только укрепило привязанность Партон к Сайрус, как она упомянула: "Это только укрепляет нашу связь как семья, и я так взволнована тем, чтобы продолжать создавать развлечения с ней". Более того, раскрытие их общего происхождения добавляет уникальный штрих к их предстоящим сотрудничествам, делая их развлекательные начинания ещё более интригующими и личными.

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