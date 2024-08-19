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Майк и Лейла решили поделиться жилым помещением, когда будут жить вместе.

 and  Michael Bootcampf
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Мик Хайтер и Лайла Лахаур обосновались в своем новом жилье в Франкфурте.
Мик Хайтер и Лайла Лахаур обосновались в своем новом жилье в Франкфурте.

Майк и Лейла решили поделиться жилым помещением, когда будут жить вместе.

В джунглях RTL, в январе между Лейлой Лауар и Майком Хайтером завязались романтические отношения. Вскоре после этого эта любимая пара реалити-шоу начала говорить о будущих планах, которые они сейчас реализуют. Это большой шаг, особенно для Хайтера. Он быстро переходит из своей детской спальни в их общее гнездышко любви.

Некоторые зрители "Я знаменитость... Выведи меня отсюда!" (Я знаменитость) могли сомневаться в возможном развитии отношений Хайтера и Лауар в джунглях RTL. Тем не менее, похоже, что стрела Купидона нашла свою цель в Австралии. После возвращения в Германию Хайтер и Лауар публично признались в любви друг к другу и с тех пор неразлучны. Скоро они будут жить вместе.

На следующей неделе этот дуэт джунглей подпишет договор аренды своей "мечты" с садом в Франкфурте, как было объявлено в интервью RTL Лауар. Они планируют переехать туда всего через неделю, 1 сентября. Им не придется покупать много новой мебели, так как новое место уже полностью меблировано дизайнерскими предметами. "Это просто фантастика, мы не смогли устоять", - восхитилась Лауар в 28 лет.

Это большой шаг для Хайтера, который все еще живет в своем родном городе Эссене в своей детской спальне. Для своей возлюбленной он не только покидает свой дом, но и переезжает в новый город. "Я никогда не делал шаг подобного размера", - признался Хайтер в интервью RTL.

"Мы еще не решили конечное место"

Сначала Хайтер и Лауар подумывали о переезде за границу. Может быть, не в Дубай, где сейчас живут многие инфлюенсеры и звезды реалити-шоу. Есть риск встретить бывшую девушку Хайтера, Ким Вирджинию Хартунг, которая создавала проблемы для пары во время "Я знаменитость... Выведи меня отсюда!". Хартунг недавно переехала в Дубай всего несколько недель назад.

Тем не менее, Хайтер и Лауар хотят оставить возможность переезда за границу открытой. "Мы еще не решили конечное место. Мы можем запланировать переезд за границу через год или вместо этого купить дом", - объяснила Лауар. На данный момент аренда полностью меблированного дома является наиболее реальным вариантом.

Хайтер и Лауар в настоящее время работают над подписанием договора аренды своей "мечты" с садом в Франкфурте, как было объявлено Лауар в интервью RTL. Это будет их общим домом, и Хайтер сделает большой шаг, покинув свою детскую спальню в Эссене и переехав в новый город с Лауар. Кроме того, Хайтер и Лауар обсуждали возможные будущие планы, которые включают возможность переезда за границу в течение года, как заявила Лауар.

Планируя свой переезд во Франкфурт, Хайтер и Лауар учитывали возможность встречи с бывшей девушкой Хайтера, Ким Вирджинией Хартунг, которая недавно переехала в Дубай. Тем не менее, они оставляют возможность переезда за границу открытой и еще не решили конечное место. Чтобы сделать свой переезд во Франкфурт более реальным, они выбрали аренду полностью меблированного дома с дизайнерскими предметами.

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