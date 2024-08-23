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Майер выступает за правящее большинство в Тюрингии.

Георг Майер должен войти в состав будущего правительства земли Тюрингии через свою СДПГ. По его мнению, любое потенциальное коалицию должно иметь большинство в парламенте

 and  Elizabeth Wells
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- Майер выступает за правящее большинство в Тюрингии.

Взгляды Тюрингии кандидата в лидеры СДПГ Георга Майера таковы, что в Тюрингии необходима большинство администрация. Он выразил это во время дискуссии на ZDF-Morgenmagazin, подчеркнув необходимость продвижения штата после периода правления меньшинства. "Тюрингия нуждается в демократическом правительстве большинства", - заявил Майер. СДПГ планирует участвовать и продвигать социальные вопросы.

Майер занимает пост министра внутренних дел Тюрингии. Его социал-демократы в течение десяти лет сотрудничали в составе красно-красно-зеленой коалиции под руководством министра-президента Бодо Рамелова (Левые). К сожалению, в течение первой половины этого срока коалиция не смогла получить собственное большинство в парламенте и иногда терпела поражения от оппозиции, в том числе при поддержке AfD.

Текущие опросы указывают на возможное большинство ХДС, БСВ и СДПГ в Тюрингии. Говоря о БСВ, Майер выразил некоторое беспокойство, подчеркнув, что Тюрингия не имеет власти над вопросами войны и мира или геополитическими вопросами. Основатель БСВ Сахра Wagenknecht ранее установила позиции по этим вопросам как условие для потенциальных коалиций в Саксонии и Тюрингии.

Майер отметил, что сотрудничество между СДПГ, ХДС и БСВ может потенциально привести к правительству большинства в Тюрингии, которое может потенциально проводить больше партийных мероприятий. Тем не менее, Майер подчеркнул, что Тюрингия не имеет власти над вопросами войны и мира или геополитическими вопросами.

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