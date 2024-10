Майя Рудольф, играющая вице-президента Камалы Харрис, пытается управлять товарищескими отношениями кандидатов во время фиктивной дебаты в Saturday Night Live.

В скетче Камала Харрис, сыгранная Рудольфом, присоединилась к Энди Сэмбергу, изображающему её мужа Дага Эмхофа, Второго джентльмена. Они уютно расположились дома, налили вина и включили телевизор, где Джим Гаффиган вернулся к роли губернатора Миннесоты Тима Волца, а член актёрского состава "Субботним вечером в прямом эфире" Боуэн Ян сыграл сенатора штата Огайо ДЖД Вэнса, участвующих в дебатах.

В какой-то момент и Харрис, и Волц уклонились от ответов на вопросы, что заставило Рудольфа как Харрис нервно захихикать и заметить: "Ладно, ладно. Он там, делает своё дело, что бы это ни было..."

Когда Ян как Вэнс ответил на вопрос от Хайди Гарнер, играющей телеведущую CBS Нору О'Доннелл, чем-то вроде заготовленного ответа, Волц как Гаффиган был впечатлён, заметив: "Этот парень хорош, у него ответ на всё". Ян, казалось, оценил похвалу.

Скетч перешёл к дружескому обмену мнениями между двумя кандидатами, которые в итоге согласились по многим вопросам и закончили, сказав хором: "Это область, где у нас много общего".

Когда обе кандидатуры подняли руки под "Take My Breath Away" группы Berlin, Рудольф как Харрис поперхнулась вином от удивления и спросила: "Почему они друзья? Почему они так хорошо ладят?!"

Дана Карви, бывший актёр "Субботним вечером в прямом эфире", вернулся в роли президента Джо Байдена после недельного отсутствия, забрызгав Рудольфа как Харрис мороженым и сказав: "Ты станешь отличным президентом".

Сегмент "Новости выходных" вёл Нейт Баргатц, который в последний раз вел его почти год назад. Музыкальными гостями были Coldplay.

Показ транслируется на NBC в 11:30 вечера по восточному времени/8:30 вечера по тихоокеанскому времени.

После скетча Камала Харрис и Даг Эмхоф решили расслабиться, посмотрев любимое телешоу поздно вечером. Несмотря на жаркие дебаты, оба политика нашли радость в лёгком обмене шутками и товариществе, показанном в шоу, найдя развлечение в неожиданной товариществе.

