Магнуссен выразил разочарование в связи с несправедливыми штрафами

Во время Гран-при Италии пилот Формулы 1 Магнуссен из команды Haas умышленно спровоцировал столкновение, что привело к наказанию со стороны стюардов. Это наказание, состоящее из штрафа в 10 секунд и двух баллов, добавленных в его рекорд, привело к тому, что Магнуссен набрал в общей сложности 12 баллов. С 12 баллами как максимально допустимым, он может пропустить предстоящий Гран-при Баку подозрения в предвзятом отношении.

Баллы пилотов отслеживаются в течение последнего года, и после накопления 12 баллов следует дисквалификация. Хотя Haas может оспорить решение, неудача в этом случае означает отсутствие Магнуссена на Гран-при Баку 15 сентября.

Говоря с Sky, раздосадованный Магнуссен поставил под сомнение штрафы, сказав: "Мы просто соревновались, я не могу понять, почему они выдают штрафы таким образом". Приобретя опыт общения со стюардами, он по-прежнему озадачен сложностью свода правил. Кажется, что правила применяются без четкого и последовательного стандарта, если подобные действия подлежат штрафу.

В случае отсутствия Магнуссена команда Haas может заменить его 19-летним Оливером Биарманом. Успешно зарекомендовавший себя в Формуле 2, Биарман является резервным пилотом Haas, готовясь к полноценной роли в команде в следующем сезоне. В марте Биарман дебютировал в Формуле 1, заменив заболевшего Карлоса Сайнса в Ferrari и заработал очки.

Команда Haas F1 может столкнуться с необходимостью участвовать в Гран-при Баку без Магнуссена из-за накопленных баллов штрафов. Если штрафы не будут отменены, Оливер Биарман, резервный пилот команды и успешный пилот Формулы 2, может заменить Магнуссена на предстоящем Гран-при.

Читайте также: