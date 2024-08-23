Мадуро сталкивается с противниками в прежних укрепленных регионах.

В Венесуэле сохраняется напряженная борьба за власть, сопровождаемая насилием. Президент Мадуро стремится подавить любое сопротивление и призывает граждан сообщать о политических диссидентах. Одновременно он напрямую вызывают своих соперников, требуя, чтобы они защищались от обвинений в распространении ложной информации.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро стал еще более авторитарным после выборов, которые многие сочли сфальсифицированными. Силы безопасности патрулируют бедные районы Каракаса, традиционные оплоты правительства, с автоматами, чтобы предотвратить протесты. Режим Мадуро призывает людей доносить на диссидентов, в то время как активисты оппозиции прячутся или покидают страну. Примерно 2000 критиков правительства сейчас находятся в тюрьмах, где им грозит наказание, такое как до 25 лет принудительных работ, в якобы реабилитационных учреждениях.

С тех пор, как Мадуро объявил о своей победе на выборах 28 июля, которые оппозиция считает проигрышем, он быстро движется к ликвидации любых оставшихся гражданских свобод, отделяющих Венесуэлу от недавно связанных с ней диктатур, таких как Куба, Никарагуа и Россия.

"Он просто называет людей фашистами и сажает их в тюрьму", - отметил Карлос Корреа, глава венесуэльской организации за свободу слова "Общественное пространство". "Политическая обстановка сейчас более экстремальная, жестокая и конфронтационная, чем когда-либо прежде". Победное заявление Мадуро спровоцировало массовые протесты и вызвала надежду у некоторых венесуэльцев на то, что свидетельства его поражения могут заставить его уйти. Однако последующее подавление надежд и усилило страх, что демократия в Венесуэле никогда не возродится.

Верховный суд одобрил спорную победу Мадуро

Верховный суд, назначенный Мадуро, утвердил его победу на выборах в четверг без представления доказательств. Отсутствие подробных данных о голосовании было приписано "массовой кибератаке на избирательную систему", как заявила президент суда Карыслия Родригес. Решение было широко осуждено лидерами оппозиции и иностранными фракциями, критикующими режим. Оппозиционный наблюдатель на выборах Андреас Вильявисенсио объявил о победе своего кандидата Эдмундо Гонсалеса перед ликующими соседями на их избирательном участке. Но его радость сменилась паникой, когда силы безопасности Мадуро начали арестовывать активистов, оспаривающих заявление президента о своей победе.

США и десять латиноамериканских стран также отвергли решение Верховного суда о признании победы Мадуро на выборах. Eleven стран выпустили совместное заявление, осуждающее решение суда. Министр иностранных дел Венесуэлы ИванGil назвал это "неприемлемым актом вмешательства" в заявлении, в то время как прокуратура Венесуэлы объявила, что скоро вызовет оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутия.

Гонсалесу предъявлены обвинения от союзника Мадуро

По словам генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба, Гонсалесу предъявлены обвинения союзником Мадуро в распространении информации на веб-сайте, заявляющем о победе оппозиции. 74-летний пенсионер-дипломат теперь должен ответить за свое "неподчинение" государственным властям. Гонсалес не появлялся на публике с 30 июля, когда он возглавил оппозиционную демонстрацию.

Прокуратура преследует лидера оппозиции

6 августа прокуратура начала расследование в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корены Мачадо за "захват власти, распространение ложной информации, подстрекательство к неподчинению закону, подстрекательство к мятежу и создание преступной организации".

Заявление подписали США и Аргентина, Коста-Рика, Чили, Доминиканская Республика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай. Они осудили отсутствие независимости и беспристрастности суда и назвали якобы пересмотр результатов выборов "фарсом".

США осудили решение Верховного суда в Венесуэле, назвав его ненадежным. Он сослался на доказательства, указывающие на победу оппозиционного кандидата Гонсалеса. "Воля venezuelan людей должна быть уважаема", - заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

США: Венесуэла продолжает изолироваться

По мере того, как репрессии Мадуро продолжаются, представители США предупреждают о новых санкциях против венесуэльских официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и нападениям на гражданское общество. "Эти действия только еще больше изолируют Мадуро от международного сообщества", - сказал Брайан Никс, главный представитель Госдепартамента США в Западном полушарии. Ранее США пытались побудить Мадуро провести честные выборы, чтобы снять экономические санкции с нефтяной экономики Венесуэлы.

В тайных переговорах в Катаре в 2023 году США и Мадуро обсуждали возможную амнистию для президента в обмен на отказ от уголовных обвинений, но он отклонил предложение, отказавшись уходить с поста, как сообщили люди, знакомые с переговорами. Белый дом заявляет, что не делал Мадуро никаких предложений с тех пор, как прошли выборы.

"Мы пока не видели убедительных доказательств", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель, имея в виду официальные результаты выборов. "Пока мы не увидим подлинный результат, мы не признаем его".

Протесты после спорных выборов привели к гибели 27 человек и более 190 раненых, по данным прокуратуры Венесуэлы. Авторитеты задержали около 2400 протестующих.

Президент Республики Николас Мадуро обвинил лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Урруию в распространении ложной информации, что привело к его вызову в прокуратуру. Несмотря на то, что лидер оппозиции Андреас Вильявисенсио объявил о победе перед соседями, назначенный Мадуро Верховный суд, возглавляемый Карыслией Родригес, утвердил спорную победу Мадуро на выборах, вызвав широкое осуждение.

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