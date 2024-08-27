Мадрид запретил продажу поездов Talgo в Венгрию

Испанская администрация отклонила продажу производителя поездов Talgo Венгрии. Администрация воспользовалась своим правом вето на предложение в размере 619 миллионов евро от полугосударственного союза Ganz-MaVag на приобретение Talgo, выразив опасения по поводу национальной безопасности и общественного порядка, как сообщает Министерство экономики Мадрида. Консорциум, в который входят Венгерский государственный фонд Corvinus и Венгерский производитель поездов MaVag, не смог прокомментировать это решение.

Согласно новостным источникам, администрация обеспокоена политическими связями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией. С учетом того, что Talgo имеет доступ к конфиденциальным данным испанской железнодорожной системы, что, в свою очередь, влияет на национальную безопасность, власти проявляют осторожность. Комиссия по ценным бумагам и биржам (CNMV) приостановила торговлю акциями Talgo.

Несмотря на заказ на сумму более 4 миллиардов евро, Talgo сталкивается с ограничениями производственной мощности. В прошлом году немецкая железнодорожная служба Deutsche Bahn разместила крупнейший заказ в истории Talgo: испанская компания будет поставлять дополнительные 56 "ICE L" поездов для междугородних поездок на сумму 1,4 миллиарда евро.

Ganz-Mavag официально представил свое предложение по приобретению Talgo в марте. В испанских СМИ широко обсуждались альтернативные варианты, в том числе интерес Чешского конкурента Skoda Transportation к слиянию с Talgo. Однако в конце июля Skoda заявила, что не планирует подавать предложение о поглощении.

Финансовый инвестор Trilantic контролирует около 40% Talgo. Ранее сообщалось, что Trilantic рассматривает возможность продажи своих акций швейцарскому конкуренту Stadler Rail, который производит локомотивы в Валенсии. Позже сообщалось, что испанское правительство заинтересовано в приобретении доли Trilantic. Skoda Transportation принадлежит группе PPF, возглавляемой вдовой покойного миллиардера Петра Келнера. Хотя Skoda разделяет одно название с автомобильным производителем Skoda, который входит в группу Volkswagen, они являются отдельными компаниями.

Вето администрации на предложение Ganz-MaVag о приобретении Talgo спровоцировало дискуссии о потенциальных "слияниях и поглощениях" в железнодорожной промышленности. Учитывая участие Talgo в значимых проектах национальной безопасности, администрация тщательно изучает любые потенциальные сделки.

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