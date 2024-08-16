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ОбществоНовости90-е

Мадонне исполнилось 66 лет: жизнь "королевы поп-музыки" на фотографиях

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

Успехи, скандалы, музыкальная история - Мадонне исполнилось 66 лет: жизнь "королевы поп-музыки" на фотографиях

Мадонна прибыла в Нью-Йорк в 1978 году с тридцатью долларами, мечтая стать танцовщицей. Через пять лет весь мир знал ее имя: Мадонна взорвалась на сцене в 80-х, став символом феминизма, секс-символом, иконой стиля и мировой изменницей.

Влияние Мадонны

Своей музыкой, часто спорными выступлениями и неукротимой натурой, "Королева поп-музыки" сформировала и изменила культурный ландшафт 80-х и 90-х. Она боролась против дискриминации меньшинств, упаковывала социальные сообщения в свои музыкальные клипы и выступления, и была чемпионом сильных женщин, ЛГБТК+ сообщества и справедливости. Влияние Мадонны было взрывным, оно бросало вызов установленным нормам, становясь символом революционной, самопределяющейся женственности.

Ее путь впечатляет, учитывая ее прошлое. Выращенная в католическом монастыре, Мадонна всегда была одной из лучших учениц. Но даже тогда она знала, чего хочет от жизни. Она брала уроки танцев и музыки, переехала в Нью-Йорк в 20 лет и преследовала свою мечту о большой сцене с огромным рвением и профессионализмом. С 1985 по 1987 год ни один музыкант не продал столько записей, сколько она. В 1984 и 1989 годах она имела больше хитов в топ-5 в США и Великобритании, чем когда-либо имел Элвис или Битлз.

Символ перемен

Даже сегодня Мадонна - бренд, символ перемен. Она как-то сказала: "Я хочу быть похожей на Ганди, Мартина Лютера Кинга и Джона Леннона. Но я хочу остаться в живых". И она продолжает это делать: оставаться в живых, делать историю и менять мир, пусть даже немного.

В 90-х влияние Мадонны продолжало звучать, она продолжала отстаивать социальную справедливость и поддерживать маргинализированные группы.

Музыка и выступления Мадонны в 90-х были свидетельством ее долговременного влияния, отражая меняющийся культурный ландшафт того времени и устанавливая новые стандарты поп-музыки.

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