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Лысица Войдека в контрасте с правым: СДПГ использует анимационную рекламу

 and  James Williams
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СПД в Бранденбурге противодействует экстремистским праворадикальным группам, используя в качестве...
СПД в Бранденбурге противодействует экстремистским праворадикальным группам, используя в качестве главной стратегии лысину главы सरकार

- Лысица Войдека в контрасте с правым: СДПГ использует анимационную рекламу

СПД делает ставку на лысину Вайдке, чтобы привлечь новых избирателей в конце избирательной кампании. Бранденбургская СПД использует цифровую анимацию и лысину Вайдке, чтобы связаться с разными демографическими группами избирателей в этот критический период кампании. Генеральный секретарь СПД Колесник прокомментировал: "Не 'правые лысые головы', а если лысый, то Вайдке". Сначала на экранах появляется только верхняя часть лысины Вайдке, а затем полностью раскрывается слоган "Если лысый, то Вайдке" вместе с отсылкой к выборам 22 сентября.

Кампания делает акцент на подчеркивании значительного контраста между Вайдке и АФД, которая подозревается в праворадикализме службой безопасности. По словам Колесника, главный вопрос - "Кого избиратели видят в качестве министра-президента?". СПД считает, что экстремисты не должны находиться у власти. Кампания направлена на вовлечение молодых избирателей и тех, кто обычно избегает политического контента.

Лысина Вайдке в кинотеатрах, хозяйственных магазинах и цифровом мире

После недавнего опроса RBB Infratest dimap, который поставил АФД на 27%, а СПД на 23%, опережая ХДС с 18%, Колесник видит напряженную гонку. Вайдке заявил, что покинет политику в случае, если СПД не возглавит партию. С 1990 года СПД управляет штатом с различными партнерами.

Анимационный мотив будет показан на грузовике во вторник в местах, таких как Потсдам, Фалькензее, Телтов и Клейнмахов, в основном в районе Берлина. Он также будет показан на экранах в четырех кинотеатрах и пяти хозяйственных магазинах, а также в Facebook и Instagram онлайн. Колесник объясняет выбор СПД не использовать рекламу в TikTok, сказав: "Мы охватываем все возрастные группы, имеющие право голоса, в Facebook и Instagram".

Анимационное изображение лысины Вайдке является ключевой частью стратегии СПД по вовлечению молодых избирателей и тех, кто обычно не интересуется политическим контентом. В кинотеатрах, хозяйственных магазинах и в цифровом мире избиратели часто будут встречать этот уникальный элемент кампании.

В конце избирательной кампании СПД использует лысину Вайдке в своей кампании, представляя ее как контраст с предполагаемым праворадикализмом своих оппонентов.

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