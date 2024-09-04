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ПолитикаНовостиПреступность

Лукашенко освободил 30 политзаключенных

Глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь освободил заключенных по амнистии. Однако оппозиция заявляет, что более тысячи политических заключенных все еще находятся в заключении.

 and  Ksenia Johnson
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- Лукашенко освободил 30 политзаключенных

Авторитарный лидер Александр Лукашенко из Белоруссии второй раз в короткий промежуток времени помиловал 30 политических заключенных. Согласно официальному заявлению из Минска, группа состоит из 7 женщин и 23 мужчин, имена которых не разглашаются. Большинство освобожденных — родители малолетних детей.

По данным, "они просили помилования, признались в своих проступках, искренне раскаялись и пообещали соблюдать закон". Министерство внутренних дел будет следить за исполнением этого обещания. Подробности судебных процессов остаются неясными.

Оппозиция, возглавляемая Светланой Тихановской, находящейся в изгнании, осудила продолжающееся политическое подавление, злоупотребления и нарушения прав человека в Белоруссии. "Я рада, что еще 30 политических заключенных в Белоруссии получили помилование", — заявила Тихановская на платформе X. Однако она подчеркнула, что более 1400 человек все еще находятся в заключении по политическим причинам.

Примерно в середине августа было объявлено о помиловании первой партии из 30 политических заключенных в Белоруссии. Как сообщает российское диссидентское СМИ "Медуза", белорусская оппозиция, базирующаяся за рубежом, ранее передавала администрации Минска через посредников списки тяжело больных заключенных. Некоторые заключенные из этого списка получили помилование.

После спорных президентских выборов 2020 года, сопровождавшихся подозрениями в фальсификации голосов, Тихановскую признали настоящей победительницей. Ее супруга, а также оппозиционный деятель Мария Колесникова также были заключены под стражу. Местоположение Колесниковой неизвестно уже довольно давно.

Несмотря на помилование 30 политических заключенных, многие люди все еще находятся в заключении по политическим причинам, подчеркивая продолжающееся преступление политического подавления в Белоруссии. Министерство внутренних дел будет внимательно следить за освобожденными, чтобы убедиться, что они соблюдают закон и предотвратить будущие преступные действия.

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