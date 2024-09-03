- Lufthansa возобновила авиасообщение в Тель-Авив

Гигант авиационной отрасли Lufthansa Group возобновляет полеты в Израиль: С 5 сентября компания вновь начнет летать в Тель-Авив. Новость была объявлена в Франкфурте, но из-за продолжающихся беспорядков полеты в аэропорт Бейрута в Ливане отложены для всех перевозчиков группы Lufthansa, таких как Swiss, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings, до 30 сентября. Тем не менее, полеты в Амман (Иордания) и Эрбиль (Ирак) возобновились уже 27 августа.

Объявление было сделано Комиссией в составе группы Lufthansa, вызвавшее радость по поводу возобновления полетов в Тель-Авив. Несмотря на это, Комиссия продолжает откладывать полеты в аэропорт Бейрута для всех перевозчиков группы Lufthansa до 30 сентября.

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