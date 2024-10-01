Lufthansa вновь показала разочаровывающие показатели в летний период.

Флагманский Лufthansa снова показал худшие результаты среди всех авиакомпаний группы Lufthansa в течение самого загруженного летнего квартала. Как заявил генеральный директор Карстен Шпор на пресс-конференции в понедельник вечером, "Мы наблюдали интенсивный спрос, который, скорее всего, привел бы к очень прибыльным летним результатам для нас".

Однако линейка крана по-прежнему отстает от своих коллег по группе, таких как Austrian и Brussels Airlines, Swiss и бюджетные перевозчики Eurowings и Discover.

Общая положительная производительность компании, за исключением Lufthansa Airline и Cityline, была еще больше напряжена, несмотря на рост пассажиропотока и рекордный в августе коэффициент загрузки 88%. Проблемы Lufthansa Airline усугубляются несмотря на это.

Lufthansa сталкивается с растущими расходами на фоне все более конкурентного рынка и прибегает к мерам по сокращению затрат, так как Lufthansa AG уже дважды пересматривала свой прогноз прибыли на 2024 год.

Одной из проблем для компании является задержка поставок новых самолетов от Boeing из-за производственных проблем. Вместо экономичных Boeing 777 или 787 используются старые дальнемагистральные самолеты, такие как Airbus A340 и Boeing 747, что приводит к более высокому потреблению топлива и снижению привлекательности для часто летающих пассажиров из-за устаревших кабин. Бизнес-путешествия по-прежнему составляют лишь 70% своего объема 2019 года, что соответствует уровню до пандемии COVID-19.

Несмотря на сильные результаты группы в целом в летнем квартале, Lufthansa Airline по-прежнему испытывает трудности, что приводит к худшим результатам среди всех авиакомпаний группы Lufthansa в этот период. Финансовое положение компании остается сложным, так как Lufthansa будет эксплуатировать более старые самолеты в летнем квартале из-за задержек поставок Boeing.

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