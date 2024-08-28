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Lufthansa планирует арендовать дополнительные маршруты полетов на короткие расстояния другим авиакомпаниям.

Главный орган Lufthansa нуждается в мерах по снижению затрат. Авиационный лизинг служит этой цели, особенно для управления спросовыми всплесками летнего сезона. Однако собственный персонал авиакомпании, похоже, чрезмерно дорог.

 and  Christian Meier
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Примерно сорок процентов авиапарка Лufthansa в Europe будет управляться другими авиакомпаниями в...
Примерно сорок процентов авиапарка Лufthansa в Europe будет управляться другими авиакомпаниями в ближайшем будущем.

- Lufthansa планирует арендовать дополнительные маршруты полетов на короткие расстояния другим авиакомпаниям.

Lufthansa планирует передать больше рейсов на короткие расстояния другим авиакомпаниям, сохраняя качество, как внутри, так и за пределами своих операций, в том числе через внешнего владельца влажного лизинга, как заявил глава авиакомпании Лютфанса Йенс Риттер в Франкфурте. В авиационной терминологии "влажный лизинг" означает аренду самолета вместе с экипажем.

Партнер для этого еще не выбран, но он будет в основном обрабатывать рейсы в летний период, сказал Риттер. Причина этого - рост спроса в высокий сезон отпусков из-за значительного снижения числа бизнес-путешественников. Лютфансе нужно на 25 самолетов больше летом, чем зимой.

Риттер не назвал партнера, но латвийская авиакомпания Airbaltic, которая в настоящее время обслуживает несколько дочерних компаний Лютфансы, в том числе основной бренд, с современными самолетами A220, кажется возможным вариантом. Кроме того, Airbaltic ищет персонал для новых мест в хабах Лютфансы в Вене, Мюнхене и Брюсселе.

Расширение флота на короткие и средние расстояния

По данным Handelsblatt, флот Лютфансы для основного бренда к 2027/28 году должен вырасти с нынешних около 220 до 250 самолетов. Риттер сказал, что 40% этих самолетов, или 100, будут работать вне Лютфансы Классик. Это уже вызвало ожесточенные споры с основной рабочей силой, представленной профсоюзами UFO и Cockpit. Компания ожидает, что эта стратегия приведет к снижению операционных расходов для ее основной авиакомпании, которая недавно понесла значительные убытки.

Финансовый директор Йорг Бейсель cited снижение давления на тарифы китайских авиакомпаний, которые выбирают более короткий маршрут через российское воздушное пространство вместо европейских, как причину более низких тарифов на Дальний Восток. В трансатлантическом сообщении Лютфанса влияет тот факт, что американские компании все чаще летают туристов напрямую в традиционные курортные места, такие как Греция, снижая количество транзитных пассажиров.

Комиссия должна оценить любой потенциальный партнерство между Лютфансой и владельцем влажного лизинга, учитывая нормативную базу вокруг сотрудничества авиакомпаний. Комиссия, которая следит за справедливой конкуренцией на европейском авиационном рынке, будет внимательно изучать соглашение, чтобы убедиться, что оно соответствует правилам антимонопольного законодательства.

С увеличением флота на 25 самолетов в летний период Комиссия также может изучить, не приведет ли это к доминированию на рынке, что может привести к несправедливым ценам или снижению выбора для пассажиров.

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