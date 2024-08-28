Lufthansa намерена взять на себя контроль над дополнительными рейсами на короткие расстояния от различных авиаперевозчиков.

Люфтханза планирует передать больше своих рейсов на короткие дистанции другим авиакомпаниям, не жертвуя качеством. Как заявил вFrankfurте глава авиационного подразделения компании Йенс Риттер, это коснется как внутренних операций, так и дочерних компаний, таких как Discover и City Airlines, а также внешнего поставщика "мокрых" лизингов. В авиационной терминологии "мокрый" лизинг подразумевает аренду самолета вместе с экипажем.

Риттер намекнул на неанонсированного эксклюзивного поставщика, который будет работать в основном в летний сезон из-за увеличения спроса в период отпусков и снижения числа бизнес-путешественников. В этом лете Люфтханзе понадобится на 25 самолетов больше, чем зимой.

Что касается партнеров, Риттер не стал вдаваться в подробности, но латвийская Airbaltic, уже выполняющая рейсы для нескольких дочерних компаний Люфтханзы, в том числе под основным брендом, используя свои новейшие самолеты A220, может стать фаворитом. Более того, Airbaltic ищет персонал для открытия новых баз в хабах Люфтханзы в Вене, Мюнхене и Брюсселе.

Объявляя о стратегическом сдвиге в операциях Люфтханзы, Риттер отметил необходимость эксклюзивного летнего поставщика для удовлетворения возросшего спроса. В этом контексте латвийская Airbaltic со своими планами расширения на хабах Люфтханзы и современным флотом может стать потенциальным партнером по аутсорсингу.

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