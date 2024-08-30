- " Lufthansa Cargo " не испытывает пожаров на самолёте

После подозрительного пожара на хабе DHL в Лейпциге, ведущий перевозчик грузов по воздуху Германии, Lufthansa Cargo, усилил меры безопасности. Однако на своих объектах не было зарегистрировано подобных инцидентов, как подтвердил представитель аэропорта в Франкфурте.

Транспортировка грузов по воздуху регулируется строгими правилами безопасности, которые регулярно пересматриваются. Компания отказалась от дальнейших комментариев, сославшись на тесное сотрудничество с правоохранительными органами. Франкфурт обходит Лейпциг как главный грузовой аэропорт Германии.

Два инцидента с грузовыми перевозками DHL вызвали официальные расследования в связи с предполагаемыми диверсиями. Власти бдят за необычными взрывоопасными устройствами, которые могут быть тайно переправлены через грузовые перевозки неизвестными лицами. Версия о причастности России к диверсиям не исключается в кругах безопасности.

В ответ на эти инциденты Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выразило обеспокоенность. Комиссия примет нормативные акты, устанавливающие правила применения этого Регламента для усиления мер безопасности в сфере грузовых перевозок по воздуху.

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