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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

" Lufthansa Cargo " не испытывает пожаров на самолёте

Неопознанные сущности подозреваются в попытке сорвать международные авиаперевозки при помощи атак дронов. После происшествий в DHL в Лейпциге, власти и авиакомпании на большом франкфуртском хабе теперь бдительны.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Франкфурт является главным центром Германии по воздушной грузовой перевозке.
Франкфурт является главным центром Германии по воздушной грузовой перевозке.

- " Lufthansa Cargo " не испытывает пожаров на самолёте

После подозрительного пожара на хабе DHL в Лейпциге, ведущий перевозчик грузов по воздуху Германии, Lufthansa Cargo, усилил меры безопасности. Однако на своих объектах не было зарегистрировано подобных инцидентов, как подтвердил представитель аэропорта в Франкфурте.

Транспортировка грузов по воздуху регулируется строгими правилами безопасности, которые регулярно пересматриваются. Компания отказалась от дальнейших комментариев, сославшись на тесное сотрудничество с правоохранительными органами. Франкфурт обходит Лейпциг как главный грузовой аэропорт Германии.

Два инцидента с грузовыми перевозками DHL вызвали официальные расследования в связи с предполагаемыми диверсиями. Власти бдят за необычными взрывоопасными устройствами, которые могут быть тайно переправлены через грузовые перевозки неизвестными лицами. Версия о причастности России к диверсиям не исключается в кругах безопасности.

В ответ на эти инциденты Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выразило обеспокоенность. Комиссия примет нормативные акты, устанавливающие правила применения этого Регламента для усиления мер безопасности в сфере грузовых перевозок по воздуху.

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